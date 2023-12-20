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Естонія зробила близько 200 винятків із санкцій проти РФ: причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Естонія зробила близько 200 винятків із санкцій проти РФ: причина
фото з відкритих джерел

Багато з винятків, які були зроблені Естонією, стосуються саме добрив

Естонія зробила близько 200 винятків щодо санкцій, запроваджених проти Росії. Це пов'язано з перехідним періодом або коли виняток доцільний, наприклад, з міркувань безпеки. Про це заявив головний спеціаліст відділу санкцій і контролю за стратегічними товарами МЗС Естонії Андрес Сіплане, передає ERR.

«Якщо олігарх, який потрапив під санкції, просто хоче отримати доступ до своїх заморожених активів, виняток не надається», – пояснив він.

За словами Сіплане, для отримання винятку потрібні чіткі підстави та обгрунтування, наприклад, у сфері безпеки.

«Коли почалася повномасштабна війна, у нас у портах була велика кількість добрив, які становили небезпеку для довкілля. Їх заморозили, тому що вони належали олігархам. Але ми повинні були щось робити, щоб уникнути катастрофи, тому з метою вивезення цих добрив було зроблено виняток», – навів приклад Сіплане.

Багато з винятків, які були зроблені Естонією стосуються саме добрив. До цього часу майже всі добрива були вивезені з країни, тому винятки, пов'язані з ними, більше не застосовуються.

Згідно з виданням, найчастіше винятки надаються під час введення санкцій у перехідний період.

«Наприклад, серед нас в Естонії були люди, які вважали, що варто інвестувати в російський фондовий ринок. Тепер світ зрозумів, що це була не найкраща ідея, і в людей була можливість вийти з російського фондового ринку і позбутися своїх акцій до певної дати. Цей термін нещодавно настав», – розповів представник Міністерства закордонних справ.

Сіплане повідомив, що є торгові обмеження, певні товари не можна ввозити з Росії до Євросоюзу, але якщо компанія йде з російського ринку, згортає свою діяльність і у зв'язку з цим вивозить певні товари, то до певної дати міг діяти виняток.

Нові санкції часто тягнуть за собою новий перехідний період і нові винятки. Так, наприклад, нещодавно запроваджені санкції щодо російського алмазного бізнесу також можуть спричинити деякі винятки.

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Німеччини Петер Франк хоче конфіскувати більше ніж 720 млн євро ($788,9 млн) російських активів. Досі країни лише заморожувала активи компаній країни-терориста. 

Теги: Естонія росія ринок війна санкції

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