Глобальний саміт миру розпочинає свою роботу. Перші фото з місця події

Організатори у повній готовності. Локація до брифінгу лідерів держав на Саміті миру

Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії

У Швейцарії розпочинає свою роботу Глобальний саміт миру. Він проходить у кантоні Берн, у Бюргенштоку, передає кореспондент «Главкома» з місця події.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії напередодні ввечері.

Кореспондент «Главкома» побував на місці проведення Глобального саміту миру фото: glavcom.ua

Свою участь підтвердили 100 учасників – 92 країни та вісім організацій. Загалом запрошення взяти участь у саміті отримали понад 160 країн.

Під час саміту будуть пріоритетними три напрямки: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний трек з повернення усіх полонених та депортованих, зокрема, викрадених дітей.

Глобальний саміт миру проходить у швейцарському кантоні Берн, у Бюргенштоку фото: glavcom.ua

У першій половині дня президент Зеленський проведе зустріч із президенткою Швейцарії Віолою Амгерд.

Заходи безпеки на Саміті миру фото: glavcom.ua

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.