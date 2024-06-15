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Глобальний саміт миру розпочинає свою роботу. Перші фото з місця події

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Глобальний саміт миру розпочинає свою роботу. Перші фото з місця події
Організатори у повній готовності. Локація до брифінгу лідерів держав на Саміті миру
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії

У Швейцарії розпочинає свою роботу Глобальний саміт миру. Він проходить у кантоні Берн, у Бюргенштоку, передає кореспондент «Главкома» з місця події.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії напередодні ввечері.

Кореспондент «Главкома» побував на місці проведення Глобального саміту миру
Кореспондент «Главкома» побував на місці проведення Глобального саміту миру
фото: glavcom.ua

Свою участь підтвердили 100 учасників – 92 країни та вісім організацій. Загалом запрошення взяти участь у саміті отримали понад 160 країн.

Під час саміту будуть пріоритетними три напрямки: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний трек з повернення усіх полонених та депортованих, зокрема, викрадених дітей.

Глобальний саміт миру проходить у швейцарському кантоні Берн, у Бюргенштоку
Глобальний саміт миру проходить у швейцарському кантоні Берн, у Бюргенштоку
фото: glavcom.ua

У першій половині дня президент Зеленський проведе зустріч із президенткою Швейцарії Віолою Амгерд.

Заходи безпеки на Саміті миру
Заходи безпеки на Саміті миру
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: Швейцарія саміт Україна

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