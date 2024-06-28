Міноборони підтвердило знищення центру космічного зв’язку у Криму

У ніч на 24 червня у тимчасово окупованому Криму було уражено центр космічного зв’язку окупантів

Центр космічного стеження є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації РФ

Сили оборони продовжують зменшувати бойовий потенціал та спроможності окупантів. Зокрема, українські захисники знищили російський центр космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Міністерство оборони.

За словами пресслужби Міноборони, центр є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації.

Впродовж 22 – 28 червня Україна також знищила:

зенітно-ракетного комплексу «Оса», що призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій;

штурмового літака Су-25;

двох «Градів БМ-21», які вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.

Крім того, варто відзначити перший унікальний випадок збиття ворожого FPV-дрона з гармати Bushmaster БМП Bradley, що відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців.

Впродовж минулого тижня Україна знищила низку військових об'єктів РФ фото: mil.gov.ua/Міноборони

Нагадаємо, у ніч на 24 червня, у тимчасово окупованому Криму уражено центр космічного зв’язку російських окупантів. Це вже другий удар по ворожій космічній інфраструктурі РФ.

Як повідомлялося, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що достатня кількість наданих США ракет великої дальності Atacms може дозволити українським силам завдати удару по побудованому Росією Керченському мосту в окупованому Криму та розірвати важливу російську наземну лінію зв’язку між окупованим Кримом і Росією.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уникає коментування останніх вибухи у тимчасово окупованому Криму та події у Дагестані. Диктатор скасував усі особливі звернення до народу.