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Зеленський прокоментував ордер на арешт Шойгу та Герасимова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував ордер на арешт Шойгу та Герасимова
Президент України наголосив, що Шойгу та Герасимов є ключовими у російському військовому керівництві
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами Зеленського, рішення Міжнародного кримінального суду є «чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче»

Президент Володимир Зеленський привітав видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт секретаря ради безпеки, ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Валерія Герасимова. Про це глава України написав у своєму Telegram.

За словами Зеленського, Шойгу та Герасимов є ключовими у російському військовому керівництві.

«Обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безрозсудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні. Ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні. Кожен злочинець, причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене. І ми сподіваємося побачити їх за ґратами», – наголосив Зеленський.

Сьогоднішнє рішення МКС, за словами президента, є «чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче».

«Воно чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності. Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність – це єдиний спосіб покласти їм край», – додав Володимир Зеленський у своєму дописі.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Як зазначено на сайті суду, обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення. Палата попереднього слідства II вважає, що існують достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані підконтрольними їм силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього періоду відбувалася кампанія ударів по численних електростанціях і підстанціях, які здійснювалися російськими збройними силами в різних місцях України.

Як повідомлялося, представниця Міжнародного кримінального суду відвідала місця російських атак на Харківщині.

Читайте також: Ордер на арешт російських командувачів. Зеленський відреагував 
Теги: Володимир Зеленський Сергій Шойгу війна Міжнародний кримінальний суд

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