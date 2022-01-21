Скільки інвестицій втратить Харків через слова Зеленського?
Хтось в оточенні Президента думає, що може бути «внутрішня правда» і «зовнішня правда»?
Якщо влада (президент) робить заяви протягом двох днів, які суперечать одна одній, то це викликає нерозуміння, а якщо ці заяви (що протирічать одна одній) стосуються національної безпеки і територіальної цілосності, то це викликає тривогу і питання щодо адекватності.
Як може Президент випускати 19 січня відеозвернення, в якому казати, що ніяких нових загроз територіальній цілосності нема, а 21 січня давати інтерв'ю «Вашингтон пост», про те, що може бути окупований Харків?
У відеозверненні йшла мова, що плітки і паніка у медіа сприяють витоку інвестицій з України. То скільки сьогодні має втекти інвестицій з Харкова? Після заяви Президента, що Росія збирається окупувати Харків?
Чи хтось в оточенні Президента думає, що може бути «внутрішня правда» і «зовнішня правда»?
Так світ зараз настільки глобалізований, що виступи, інтерв'ю, статті можна порівнювати не залежно від того, де вони вийшли. Чи хтось в офісі Президента про це не в курсі?
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Джерело: блог Олеся Донія