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    Думки вголос

    Скільки інвестицій втратить Харків через слова Зеленського?

    • Олесь Доній

      Голова Мистецького Об'єднання «Остання барикада»

    •  glavcom.ua
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    Дії президента викликають в кращому разі здивування - Скільки інвестицій втратить Харків через слова Зеленського?
    Дії президента викликають в кращому разі здивування
    фото: president.gov.ua

    Хтось в оточенні Президента думає, що може бути «внутрішня правда» і «зовнішня правда»?

    Якщо влада (президент) робить заяви протягом двох днів, які суперечать одна одній, то це викликає нерозуміння, а якщо ці заяви (що протирічать одна одній) стосуються національної безпеки і територіальної цілосності, то це викликає тривогу і питання щодо адекватності.

    Як може Президент випускати 19 січня відеозвернення, в якому казати, що ніяких нових загроз територіальній цілосності нема, а 21 січня давати інтерв'ю «Вашингтон пост», про те, що може бути окупований Харків?

    У відеозверненні йшла мова, що плітки і паніка у медіа сприяють витоку інвестицій з України. То скільки сьогодні має втекти інвестицій з Харкова? Після заяви Президента, що Росія збирається окупувати Харків?

    Чи хтось в оточенні Президента думає, що може бути «внутрішня правда» і «зовнішня правда»?

    Так світ зараз настільки глобалізований, що виступи, інтерв'ю, статті можна порівнювати не залежно від того, де вони вийшли. Чи хтось в офісі Президента про це не в курсі?

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    Джерело: блог Олеся Донія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків Росія війна Володимир Зеленський президент влада
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    Скільки інвестицій втратить Харків через слова Зеленського?