Прокляття вихідного. П'ять міфів про новий карантин

«Ви перші показали приклад у велюрах, а ми його успішно повторили»

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За вчера и сегодня дала много комментариев коллегам-журналистам. Про абсурдность сказали многое. Хочу пройтись по «камням», которые кидают в сторону малого бизнеса и ресторанов в частности с той стороны баррикад

1. НУ ВЫ ЖЕ 5 ДНЕЙ РАБОТАЕТЕ. Открою секрет - в большинстве заведений на вечер пятницы и выходные приходится 50-70% выручки и именно выходные перекрывают убытки начала недели. И если в полный локдаун все поставщики шли навстречу и давали отсрочки по платежам, то сейчас «мы же работаем». Это же может сказать арендодатель, охрана и Лига авторских прав, которая пылесосит рынок за звучащую в заведении музыку. Кстати, в период полного локдауна за музыку нам продолжали начислять и только месяцы переписки юриста и куча официальных писем позволили этот долг снять.

2. РАБОТАЙТЕ НА ВЫНОС И ДОСТАВКУ. Ребята, если бы вы хоть немного общались с рынком, то понимали бы, что это смешно. Предложите нам еще в пакет пару сотен гривен в качестве комплимента вкладывать, чтоб наверняка. Для понимания - сервисы доставки взымают с ресторанов 33-36% от суммы заказа, отнимите еще налоги, себестоимость, коммуналку и зарплату поваров. При той рентабельности, с которой мы работали последние месяцы, каждая доставка будет дотационной. Ну и спрос на живое обслуживание в принципе не сопоставим с объемом заказов на вынос.

3. МЫ ПОМОЖЕМ БИЗНЕСУ. Помощь сводится к призыву не платить аренду и брать дешевые кредиты. Ребята, кредиты нужно отдавать, а с таким «партнером» как вы, мы не знаем, сможем ли. В соседних странах государство напрямую компенсирует убытки малому бизнесу. Государство - партнер. У нас государство - посредник: берется с помощью ТПП нагнуть арендодателей и заставить их не взымать аренду. Рантье тоже бизнесмен, у него могут быть кредиты и у него тоже случится форс мажор. Он не заплатит кредиты, вы вольете в банк рефинанс, а рефинанс может успешно раствориться, судя по количеству уголовных производств по этой теме. А вся цепочка ниже - умрет. Помочь бизнесу можно только двумя способами - прямым вливанием денег или созданием условий. Рыба или удочка. Другого не дано. А сколько не говори «халва» - во рту слаще не станет.

4. БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ, КИСЛОРОДА В РЕАНИМАЦИЯХ НЕТ. Ребята, просто спуститесь в 18.00 на станцию метро Золотые Ворота и потом расскажите нам про кислород, реанимации и безответственность малого бизнеса, который хочет продолжать работу с соблюдением 48 страниц ограничений, которые вы ввели еще летом. А потом давайте сходим на сайт Минфина и посмотрим структуру расходов госбюджета - сколько денег из «дорожного-патриотического фонда» вы потратили на кислород и оборудование новых коек? Если по этим двум вопросам вам нечего ответить, то пожалуйста, не говорите нам о безответственности. Как писал покойный Жванецкий: не умеешь любить - сиди дружи!

5. КАРАНТИН ТАК КАРАНТИН. Мы все провели это лето не на Марсе и не на радуге с единорогами. Мы все видели избирательный подход, избирательное право и избирательный карантин. Вы первые показали пример в велюрах, мы успешно повторили. Нарушали все. Государство. Бизнес. Граждане. Каждый в меру своих возможностей, связей и воспитания. И будут нарушать. Вы в этом сомневаетесь? Я - нет. Будем вместе с казино и проститутками в подполье. Квартирники. Самиздат. Голос Америки.

И еще. Неужели вы не чувствуете, что витает в воздухе? Я в 2013 году с весны задыхалась от ощущения сдавленной пружины. Не понимала, что случиться, но знала, что что-то случиться. Не чувствуете? Вы 1 декабря 2013 года где были? Не видели, как растворилось оцепление вокруг «елки», когда подошла волна из десятков тысяч людей? Аналогию провести можете? Вынырните из теплой ванны, включите интуицию, локаторы, мозг. Пружина долго не протянет в таком состоянии

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