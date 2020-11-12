На Львівщині від коронавірусу померла сімейна пара лікарів

Від коронавірусу у Львівській області померла подружня пара лікарі в

Колеги боролися за їхнє життя три тижні

Двоє лікарів Сокальської районної лікарні на Львівщині померли від Covid-19 – померли чоловік і жінка Ганна й Богдан Городенчуки. Про це повідомив головний лікар медзакладу Роман Швед у Facebook у четвер, 12 листопада.

«До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя! Вчора зупинилося серце Богдана Ярославовича, сьогодні Ганни Миколаївни ... Повірити неможливо ... Світла й вічна пам'ять!» – написав Швед.

При цьому місцева радіостанція повідомляє, що Ганна Богданівна працювала завідуючою гінекологічного відділення, а її чоловік Богдан Ярославович - завідувачем лабораторії.

«За здоров'я подружжя медиків Городенчуків більше трьох тижнів боролися львівські лікарі. Їхня донька, лікар-неонатолог Марта Тот після виходу тижневика подякувала за допомогу:«Я отримала багато дзвінків ... Сподівалася на підтримку моїх рідних, знайомих, колег. А отримала підтримку ще й від моїх пацієнтів. Дзвонять, переказують гроші на лікування люди, яких я не знаю. Для нас дуже важлива підтримка кожного», – інформує Нео Радіо Червоноград.

До відома, в Україні за минулу добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

До слова, від коронавірусу помер головний лікар дитячої лікарні Дніпра.

Крім того, у Броварській лікарні спалах коронавірусу серед медиків.

Також лікарі попереджають, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу. Люди почали хворіти повторно.