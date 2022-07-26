Чи треба приймати допомогу від «правильних росіян»

Максималізм на кшталт, що «хороших росіян немає», важливий на фронті

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В Сети весьма популярна дискуссия «Существуют ли «хорошие» русские?». И наиболее громко звучащие голоса утверждают, что таковых не бывает, разве что различной степени «двухсотости».

Имею свой взгляд на проблему. Но начну издалека – из географического далёка.

Вот уже почти месяц в Берлине возле резиденции Федерального канцлера Германии проходит круглосуточная акция «Stop Putin’s Neo-NaZism Now!». Причем, главным требованием является немедленное предоставление Украине современного вооружения в количествах, необходимых для стратегического контрнаступления. Акцию организовали проживающие в Германии российские эмигранты, часть которых знаю лично.

В рамках акции состоялись телемосты Берлин-Киев и Берлин-Минск с осуждением вялой позиции части Европы по военной помощи Украине, воюющей за европейскую свободу. На акции представлено множество бьющих по нервам фотоматериалов о военных преступления РФ в Украине и не только. Работает аудио и видео сопровождение.

Представляете, немецкие бюргеры с семьями прогуливаются по спокойному Берлину и вдруг видят и слышат, что кровавая война совсем рядом. И рашисткие «Калибры» могут долететь до Берлина за 12 минут. Если агрессивную Россию не остановят украинцы. Это действует.

Согласно исследованию Кильского Института мировой экономики из официально обещанных Украине различных видов вооружений со стороны Германии на 675 миллионов евро военной помощи Германия предоставила лишь 269 миллионов евро, то есть 39,9%. Поэтому организаторы акции пообещали обнародовать фамилии тех немецких политиков, которые саботируют поставки Украине. А вот это действует еще сильнее, потому что европейские власти весьма зависимы от общественного мнения.

Обратите внимание, что к нам таки прибыли германские зенитные системы «Гепард». И последнее время прозвучал ряд высказываний, например, министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и рангом пониже о том, что ситуацию с военной помощью пора серьезно менять. И если пробуксовывает «круговая система», когда постсоветские страны передают Украине тяжелое вооружение, а Германии взамен поставлен им свое, то надо переходить на прямые поставки Украине. В том числе, танков и артиллерии.

Не стану утверждать, что все это результат акции в Берлине, но и ее вклад несомненен. И вызывает недоумение, что участие в этой акции практически проигнорили украинские эмигранты, находящиеся в Германии.

Максимализм в духе, что «хороших русских не бывает», уместен на фронте. Там да: любой россиянин или его пособник – это враг, которого надо уничтожить. Я категорически не считаю союзниками всяких болтунов – выходцев из России, которые мутно фонтанируют о пресловутом славянском единстве и братстве народов. Или же строят на своих европейских сборищах предельно умозрительные конструкции раздела все еще смертельно опасной путинской России с намерением вернуться во власть и поцарюваты хоть на остатках недоимперии.

А вот Легион Свободная Россия, который воюет с рашистами в Украине – это правильные русские. И чеченцы, готовящие свержение Кадырова – тоже правильные, хотя и не русские. И все те, кто практически, конкретно и результативно добивается предоставления Украине вооружения, финансов, медикаментов и всего прочего, что приближает нашу победу – правильные русские. Даже если они давным-давно граждане европейских стран.

И общее антирашистское дело с ними делать можно и нужно. Разумеется, с учетом всех нюансов и обстоятельств.

Джерело: блог Олександра Кочеткова

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