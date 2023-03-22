Мер Вільнюса в Києві. Кличко розповів про безпрецедентну допомогу від Литви (фото)

Від початку повномасштабної війни Вільнюс активно підтримує Україну

Сьогодні до України з робочим візитом прибув мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс та делегацією литовської столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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«Розповів про ситуацію в столиці України, руйнування та збитки, завдані ракетними обстрілами російських варварів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках киян», – йдеться в повідомленні.

Кличко зазначив, що від початку широкомасштабної війни Вільнюс активно підтримує Київ та Україну та допомагає.

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«Доречі, Київ та Вільнюс є містами-побратимами з червня 1991 року. І наша дружба та співпраця тільки зміцнюються. Подякував меру Вільнюса та представникам міської влади ливської столиці за допомогу у гуманітарній сфері – зокрема, за те, що Вільнюс із перших днів повномасштабної війни приймав та розміщував українських біженців», – зазначив Кличко.

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Цієї зими Вільнюс передав Києву 20 генераторів. А також – газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики. Загалом Вільнюс доставив гуманітарної допомоги на 100 тис. євро. Ще 400 тис. євро місто-побратим перерахувало благодійними коштами.

Литовські партнери підкреслили, що і надалі допомагатимуть та підтримуватимуть Україну і Київ – політично, економічно та гуманітарно.

Раніше повідомлялося, що у Литві розпочалися навчання українських саперів.

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Також Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років.