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Словаччина блокує кордон із Україною: скільки вантажівок стоїть у черзі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Словаччина блокує кордон із Україною: скільки вантажівок стоїть у черзі
Словацькі перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують із України в бік Словаччини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В електронній черзі на виїзд до Словаччини стоїть понад 1200 вантажівок

Словаччина заблокувала рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецьке». Про це повідомила Держприкордонслужба. 

«Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє – Нємецке», – йдеться в повідомленні.

Словацькі перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують із України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не заблокований.

«На цей час перед пунктом пропуску «Ужгород», суміжним словацькому «Вишнє – Нємецке», в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки», – зазначили прикордонники.

При цьому пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо, що вчора словацькі перевізники оголосили про продовження блокади кордону з Україною на переході «Вишнє Німецьке – Ужгород». Основною вимогою перевізників є скасування «транспортного безвізу», що діє між Європейським союзом та Україною з 1 липня 2023 року.

Також повідомлялося, що партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.

Теги: Словаччина Україна кордон вантажівки

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