Словаччина блокує кордон із Україною: скільки вантажівок стоїть у черзі

Словацькі перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують із України в бік Словаччини

В електронній черзі на виїзд до Словаччини стоїть понад 1200 вантажівок

Словаччина заблокувала рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецьке». Про це повідомила Держприкордонслужба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє – Нємецке», – йдеться в повідомленні.

Словацькі перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують із України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не заблокований.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На цей час перед пунктом пропуску «Ужгород», суміжним словацькому «Вишнє – Нємецке», в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки», – зазначили прикордонники.

При цьому пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо, що вчора словацькі перевізники оголосили про продовження блокади кордону з Україною на переході «Вишнє Німецьке – Ужгород». Основною вимогою перевізників є скасування «транспортного безвізу», що діє між Європейським союзом та Україною з 1 липня 2023 року.

Також повідомлялося, що партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.