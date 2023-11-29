Спікер Палати представників сподівається, що Конгрес США продовжить підтримку України

Найближчим часом Конгрес розгляне пакети підтримки для України та Ізраїлю

Спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон висловив сподівання, що підтримка України зі сторони США і Конгресу буде продовжена. Про це американський політик заявив у ході робочої поїздки до м. Сарасота, штат Флорида.

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«Висловлюю сподівання, що підтримка України буде продовжена і надалі. Я думаю, що все це (голосування у Конгресі щодо підтримки України – «Главком») станеться у найближчі дні. Я налаштований упевнено та оптимістично, що ми зможемо подолати цей бар’єр», – заявив Майк Джонсон у Сарасоті.

Президент компанії Vorex LLC Федір Закусило та управляючий директор Vorex LLC Олександр Грицай на зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном

У зустрічі зі спікером Джонсоном на запрошення заступника голови Бюджетного комітету Палати представників Конгресу США Верна Бьюкенена також взяли участь американські бізнесмени українського походження – президент компанії Vorex LLC Федір Закусило та управляючий директор Vorex LLC Олександр Грицай.

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«Україна залишається у центрі світової уваги. Сьогодні важливо, щоб бізнес-клімат в Україні забезпечував розвиток економіки і подальшу відбудову країни. Ми бачимо великі перспективи щодо майбутнього України і нам приємно, що такі самі настрої панують в істеблішменті США», – заявив за результатами зустрічі Федір Закусило.

Нагадаємо, найближчим часом у Конгресі США будуть розглядати пакети підтримки для України та Ізраїлю.