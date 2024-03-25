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Теракт у Москві. Гурт «Пікнік» оголосив про наступний концерт

Катерина Іванова
glavcom.ua
Теракт у Москві. Гурт «Пікнік» оголосив про наступний концерт
Повідомляється, що у травні минулого року соліст групи «Пікнік» допоміг російським окупаційним військам: надавав гроші на ремонт автівок
фото: piknik.info

Російський музичний гурт продовжує гастролювати по Росії після терористичної акту

Гурт «Пікнік» оголосив про новий концерт у Санкт-Петербурзі. Саме під час концерту цього гурту 22 березня відбувся теракт у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою. Про новий виступ стало відомо з Instagram-акаунту гурту.

За словами музикантів, на даний момент гурт «Пікнік» та симфонічний оркестр «Таврійський» шукають можливість проведення ново концерту, а саме, як вони його називають – вечора пам'яті.

«Концерт буде присвячений пам'яті жертв теракту у Крокус Сіті Холлі. Зібрані кошти будуть направлені постраждалим у терористичній атаці», – йдеться у повідомленні.

До слова, під час теракту загинула помічниця директора гурту «Пікнік» Катерина Кушнер. Спершу вона не виходила на зв'язок, але згодом музиканти дізналися, що вона не змогла врятуватися під час теракту.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує

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Теги: вибух теракт концерт стрілянина

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