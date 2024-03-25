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Атака на Київ: що відомо на цей момент

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Київ: що відомо на цей момент
Кличко повідомив, що виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці
фото ілюстративне

Унаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі

В Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму.

Вибухи пролунали за кілька секунд після оголошення тривоги.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали у столиці є влучання. Усі ракети летіли у центр столиці. 

За попередньою інформацією від КМБА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця.

Згодом пресслужба КМВА повідомила, що внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння. 

Як зазначається, у Солом’янському р-ні пошкоджено багатоповерховий будинок. «У Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків», – йдеться у повідомленні.
Оперативні служби працюють на місцях пригод. Інформація про потерпілих з’ясовується. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10:28 пролунав сигнал тривоги. Одразу паралельно у столиці прогриміли вибухи.

Триває 761-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнення. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Теги: будинок ворог

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