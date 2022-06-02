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    Думки вголос

    США не ставлять за мету повалення Путіна і знищення РФ

    Путін мав би дослухатися до порад Байдена, але зробив навпаки - США не ставлять за мету повалення Путіна і знищення РФ
    Путін мав би дослухатися до порад Байдена, але зробив навпаки
    фото: Білий дім

    Українська влада буде змушена проводити реформи

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    Президент США счел необходимым письменно зафиксировать свою позицию насчет помощи Украине в виде статьи в «Нью-Йорк Таймс». Очевидно, это надежда на то, что рашисты вникнут и слегка попритихнут.

    Ложная надежда. Чекистский подход, что надо дезинформировать всех – и чужих, и своих, которые завтра станут чужими, настолько органично лег на души глубинного рашистского народа, что стал национальной чертой. Там все врут на рефлекторном уровне, всех меряют по себе, поэтому все равно не поверят ни Байдену, ни Джонсону, ни Зеленскому – никому, кроме истинно правдивых людей вроде Соловьева и Скабеевой.

    А вот нам статью изучить полезно.

    Насчет военной и финансовой помощи там не написано ничего нового. Штаты не ставят целью свержение Путина и уничтожение РФ – зачем, если бункерный фюрерок сам делает для этого все возможное?

    Штаты не будут провоцировать Украину и предоставлять ей оружие, позволяющее перенести войну на территорию России

    Важно отметить: Штаты не против наших ударов по военным целям на территории РФ, что мы и так делаем, Штаты не хотят, чтобы украинцы завоевывали себе Белгород и Воронеж. Так и здравомыслящие украинцы этого тоже не хотят! То есть, этот принцип не запрещает поставлять Украине оперативно-тактические ракеты с дальностью от 300 до 500 км, которыми сейчас нас атакует недоимперия. Но всему свое время (поговорим об этом отдельно).

    США не намерены ничего обсуждать по Украине без участия Украины. Подход замечательный, посмотрим, как он будет реализовываться на практике. Например, действия Германии и Франции регулярно заставляют в этом усомниться. Опять же, подход не ликвидирует огромного влияния США на принимаемые Украиной решения, так что обольщаться не стоит.

    А еще в статье нет одного важнейшего принципа, который Белый Дом, очевидно, решил не афишировать, но о котором регулярно заявляют представители США в непубличных беседах: размер и формы финансовой помощи Украине напрямую будут зависеть от наших успехов в искоренении коррупции.

    И с этой темы нашей власти спрыгнуть не удастся

    В общем, фюрерок желал ялтинской конференции по разделу мира? Ее проведение вполне возможно. Вот только делить мировые державы будут Россию, причем, Украина не просто предоставит свою территорию для конференции, но и примет участие в работе.

    Читайте також: Що Америка буде і не буде робити в Україні. Колонка Джо Байдена для New York Times

    Джерело: блог Олександра Кочеткова

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    Теги: росія окупанти Джозеф Байден війна путін Україна окупація #stoprussia
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    США не ставлять за мету повалення Путіна і знищення РФ