Ведмеді захопили кладовище у російському місті

Ведмеді щороку періодично приходять на міський цвинтар, розташований близько до лісу

У Комсомольську-на-Амурі міський цвинтар знову закрили з 2 червня через появу ведмедя на одній з його ділянок, повідомила мерія міста. Городян попросили не ходити на цвинтарі, допоки його не відкриють офіційно.

Спецкомбінат комунального обслуговування вже викликав мисливствознавців.

Ведмеді щороку періодично приходять на міський цвинтар, розташований близько до лісу. Тварин приваблює запах свіжих поховань, вони ламають надгробки та розривають могили. Очевидці спостерігали на цвинтарі і бурих, і гімалайських ведмедів. Фахівці зазначають, що людей вони не бояться. Місцеві ЗМІ пояснюють, що цвинтар великий, у ньому понад сто кварталів, обгородити його цілком було б дорого.

Влітку 2021 року на цвинтарі у пошуках їжі зайшла ведмедиця із потомством. Відстріл вирішує проблему тимчасово, до приходу нових тварин.

Раніше в Якутії білі ведмеді влаштували погоню за вантажівкою. Тим часом білі ведмеді оточили російське село на Чукотці.