США виставили Путіну ультиматум
Путін впевнений, що таки завалить Україну трупами росіян
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Заметили активность челночной дипломатии между США и РФ в последнее время? Встречались разные официальные лица, в частности, в Стамбуле?
По моей информации, чемоданному фюрерку был выкачен мягкий ультиматум: или начинаешь мирные переговоры на разумных условиях, или мы начинаем поставлять Украины тяжелое наступательное вооружение. В ответ фюрерок изъявил готовность вести переговоры, причем, статус Крыма он согласен подвесить лет на пятнадцать и обсуждать его в дипломатическом ключе, как, кстати, предлагала Украина, но вот Донбасс он хочет себе. Весь, в административных границах, как законную часть недоимперии.
Донбасс, который недоимперии так и не удается захватить. И который уже разрушен настолько, что жить там проблематично – такая вот людоедская «защита», оказываемая «русским миром». И вдруг Кремль хочет убитый Донбасс в качестве трофея агрессии.
Этот абсурдный подход объясняется двумя причинами.
Во-первых, глубинная Россия оказалась настолько покорной и готовой на заклание, что это поразило даже Кремль. Там ожидали и готовились к каким-то акциям протеста, настраивали полицию на жесткое пресечение, а оно все тихо и ровно. То есть, жизнь в РФ, кроме крупных городов, действительно настолько безрадостна, что уж лучше завернуться в черный пластиковый мешок.
И теперь Путин уверен, что таки завалит нас трупами, и сопротивление Украины рухнет. То есть, даже если на каждого убитого украинца будет приходиться пятеро россиян, то наши мобилизационные ресурсы все равно кончатся быстрее. Чисто сталинская военная стратегия.
Во-вторых, в Кремле определили, что аннексию Донбасса можно выдать за победу в этой войне. Мол, мы защитили «наших русскоязычных братьев», а Украину разрушили и обескровили настолько, что она уже не сможет на нас напасть. (Хотя мы никогда и не собирались). И «священная цель отечественной войны», типа, достигнута.
Разумеется, бредовые хотелки фюрерка Штатами были отвергнуты (вот не надо про переговоры за нашей спиной: чтобы их не было, надо самим производить оружие!), и было принято совместное решение Запада о передаче Украине танков и всего прочего, необходимого для наступательных действий. И дальше пойдет по нарастающей – вплоть до тактических ракет и авиации.
Но проблема ресурсов остается. Поэтому нам необходимо нанести недоимперии сокрушительное поражение и принудить ее к справедливым переговорам именно в этом году. Дальше все будет с каждым месяцем, не говоря уже о годах, сложнее. Потому что ресурсную арифметику никто не отменял, а посылать в Украину свои войска коллективный Запад не намерен.
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