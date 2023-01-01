Витримаємо, але не матимемо з народом-людожером нічого спільного

Російсько-українську дружбу совдепівські пропагандисти оголошували непорушною на віки

Ракета недоімперії прилетіла до практично порожнього київського готелю, який розташований за Палацом Україна. Може, в ПК як символ українства і цілилися виродки?

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Будинок, де я проживаю, знаходиться за півкілометра від місця вибуху. Будинок, звичайно, захитався, але витримав.

Тому що він значно міцніший за горезвісну російсько-українську дружбу, яку совдепівські пропагандисти оголошували непорушною на віки.

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І так у всьому. Витримаємо, але не матимемо народом-людожером нічого спільного. На десятиліття, як мінімум.