Витримаємо, але не матимемо з народом-людожером нічого спільного
Російсько-українську дружбу совдепівські пропагандисти оголошували непорушною на віки
Ракета недоімперії прилетіла до практично порожнього київського готелю, який розташований за Палацом Україна. Може, в ПК як символ українства і цілилися виродки?
Будинок, де я проживаю, знаходиться за півкілометра від місця вибуху. Будинок, звичайно, захитався, але витримав.
Тому що він значно міцніший за горезвісну російсько-українську дружбу, яку совдепівські пропагандисти оголошували непорушною на віки.
І так у всьому. Витримаємо, але не матимемо народом-людожером нічого спільного. На десятиліття, як мінімум.
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