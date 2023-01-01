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Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря

Юрій Лящук
glavcom.ua
Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря
Це вже друга схожа провокація військових КНДР за останні два дні
фото ілюстративне

Видання зазначає, що такі дії з боку Північної Кореї можуть бути демонстрацією вогневої міці

Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети у бік Японського моря. Як повідомляє Yonhap, про це заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Там наголосили, що це вже друга схожа провокація військових КНДР за останні два дні.

При цьому видання зазначає, що такі дії з боку Північної Кореї можуть бути демонстрацією вогневої міці у відповідь на випробувальний запуск твердопаливної Сеулом космічної ракети в п'ятницю, 30 грудня.

Нагадаємо, на засіданні уряду 30 грудня 2022 року було припинено міжурядову угоду між Україною та Корейською народно-демократичною республікою.

Раніше лідер Північної Кореї оприлюднив військові цілі країни на 2023 рік.

Також Південна Корея вдалася до безпрецедентного кроку, відправивши бойові безпілотники через кордон із Північною Кореєю, після того, як режим Кім Чен Іна направив п’ять безпілотних літальних апаратів у її повітряний простір.

Нагадаємо також, що приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Читайте також: Чому Північна Корея вирішила стати союзником Росії
Теги: Південна Корея Північна Корея ракета море провокація

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