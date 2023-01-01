На коліях метро у Києві виявили уламки ракети

Рух поїздів «червоною» лінією здійснюється від станції «Академмістечко» до «Арсенальної»

У Києві зранку 1 січня змінено рух поїздів «червоною» лінією метрополітену. Про це інформує КМДА.

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Повідомляється, що на коліях відкритої ділянки «червоної» лінії метро виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. На місці працює вибухотехнічна служба.

Наразі рух поїздів «червоною» лінією здійснюється від станції «Академмістечко» до «Арсенальної». Про відновлення руху повідомити обіцяють додатково.

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Нагадаємо, після оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи у місті Києві. Це сталось у першу годину Нового року.

Раніше Віталій Кім попередив про новий обстріл Миколаєва російською окупаційною армією під час бою курантів у Кремлі.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.