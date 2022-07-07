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    Думки вголос

    Які варіанти завершення війни ми маємо

    Ситуація на фронті постійно змінюється - Які варіанти завершення війни ми маємо
    Ситуація на фронті постійно змінюється
    фото: ЗСУ

    Коли українська армія піде у наступ?

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    Фраза, что войны заканчиваются переговорами, навязла в зубах. Но от этого она не становится менее актуальной.

    Так что переговоры о мире/перемирии с Кремлем будут. Вопрос лишь, когда и на каких условиях. И здесь ситуация выглядит вполне прозрачной.

    Если в обозримом будущем начнется масштабное украинское контрнаступление, и оно окажется убедительно успешным, то на мирных переговорах будут обсуждаться выход рашистов с территорий Украины, еще остающихся под их контролем, а также алгоритм и сроки возврата Крыма в Украину.

    Если украинского масштабного наступления в этом году по любым причинам не будет либо оно будет не слишком убедительным, то обговаривать придется «стамбульский вариант». Который предполагает признание Крыма российским (в какой-нибудь хитро-дипломатической формулировке), признание независимости «ДНР-ЛНР» в границах областей, а а также выход рашистов с Юга Украины при сохранении беспрепятственного проезда по Украине из Донбасса в Крым (разумеется, в гуманитарных целях!), а также снабжение Крыма днепровской водой (тоже гуманитарная миссия, а как же!).

    И не надо кидаться в меня сгнившими херсонскими помидорами: я просто озвучиваю положения того мирного документа, который три месяца лежит на высокопоставленных столах в Киеве, Москве, Вашингтоне, Лондоне и Анкаре.

    То есть, все предельно ясно: успешное украинское наступление в этом году (дольше мир ждать не готов) – обсуждаем деоккупацию захваченной Украины с сопутствующими репарациями и контрибуциями. Отсутствие наступления или его неуспешность – обсуждаем скрытую капитуляцию Украины, гарантирующую в будущем очередную агрессию рашистов.

    Теперь важнейший вопрос – об успешности наступления.

    Определяться успешность будет вовсе не площадью отвоеванных территорий или перечнем освобожденных городов, а разгромом частей оккупантов, уничтожением его живой силы и техники.

    В принципе, уже сейчас потенциально можно отвоевать Донецк и навести шороху на орков. Можно провести контрнаступление на Мариуполь – тоже вою будет на всю недоимперию. Но это не разгром оккупантов. А вот, к примеру, отрезать рашисткую группировку на Юге от Крыма, окружить и раздолбать в ноль артиллерией где-то в районе Мелитополя – это разгром. А если еще и совершить массированный результативный ракетный обстрел базы ЧФ в Севастополе, то разгром окажется безусловным.

    Я по понятным причинам набрасываю картину широкими мазками, важно, чтобы понятен был ход моей (и не только моей) мысли.

    И о сроках. Каковые тоже вытекают из готовности (неготовности) к нашему наступлению и сроков его проведения.

    В быстром сценарии мирные переговоры пройдут в конце года. В реалистическом – в середине следующего.

    И последнее. Сюжет мирных переговоров будет точной проекцией ситуации на поле боя. Но чем раньше они пройдут, тем более проукраинскими окажутся их результаты. Потому что в затяжной войне побеждает более ресурсная сторона.

    Джерело: блог Олександра Кочеткова

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Які варіанти завершення війни ми маємо