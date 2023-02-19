Китай шукає золоту середину між війною та миром

Китай Сі Цзіньпіна ще не почувається досить всесильним, щоб відкрито підтримати агресію путінської Росії

Геополітичні маневри Китаю тривають

Президент Китаю Сі Цзіньпін збирається, в день річниці віроломного вторгнення путінської Росії в Україну, виступити в Пекіні з «мирною промовою», в якій йому доведеться у «східному стилі», крутитися між публічною відмовою засудження агресії путінської Росії та порожніми миротворчими пропозиціями, які влаштовують Кремль.

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Тим самим Пекін підтвердить свій суперечливий імідж світового економічного гіганта та «геополітичного середняка», який шукає золоту середину між війною та миром.

Китай ще не почувається досить всесильним, щоб відкрито підтримати агресію путінської Росії проти України або сміливо кинути виклик усій Європі та США.