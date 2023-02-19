Китай анонсував «мирний план» для Росії та України

Ї не розкривав суть документу, який представить Китай

Пекін представить своє бачення політичного врегулювання війни Росії проти України. Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив Ван Ї, голова комісії з закордонних справ Китаю.

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«На річницю (повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого – «Главком») ми опублікуємо документ з нашою позицією, політичне рішення, щодо української кризи... Щодо проблеми України у нас позиція одна – ми підтримуємо розмови про мир. Ми на стороні миру і діалогу», – сказав він.

Ван Ї, зазначив, що Китай ніибто схвильований «розмахом кризи в Україні» і китайська сторона намагалась врегулювати ситуацію після повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому.

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«З другого дня кризи, 25 лютого, президент Сі Цзіньпінь запропонував Росії та Україні разом сісти і поговорити одне з одним, щоб знайти політичне вирішення кризи. Такі раунди розмов були у Білорусі і Туреччині. Але вони зупинилися. І ми не знаємо чому. Протягом зустрічі з європейськими лідерами, президент Сі Цзіньпінь чітко сказав, що конфлікти та війни не створюють переможців. Разом з європейськими партнерами ми маємо знайти рішення, як забезпечити довготривалий мир. Ми не можемо полишити наші зусилля для досягнення миру», – додав він.

Ї не розкривав суть документу, який представить Китай, але зазначив, що суверенність має поважатися.

«Не може бути ядерної війни. Ми будемо протистояти використанню ядерних технологій не в мирних цілях. Також разом ми маємо протистояти використанню хімічної та біологічної зброї у будь-яких ситуаціях», – зазначили в Китаї.

Раніше Блінкен попередив Китай про наслідки можливого надання допомоги Кремлю.

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