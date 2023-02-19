Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай анонсував «мирний план» для Росії та України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китай анонсував «мирний план» для Росії та України
Китайський дипломат Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого
AP

Ї не розкривав суть документу, який представить Китай

Пекін представить своє бачення політичного врегулювання війни Росії проти України. Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив Ван Ї, голова комісії з закордонних справ Китаю.

«На річницю (повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого – «Главком») ми опублікуємо документ з нашою позицією, політичне рішення, щодо української кризи... Щодо проблеми України у нас позиція одна – ми підтримуємо розмови про мир. Ми на стороні миру і діалогу», – сказав він.

Ван Ї, зазначив, що Китай ніибто схвильований «розмахом кризи в Україні» і китайська сторона намагалась врегулювати ситуацію після повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому.

«З другого дня кризи, 25 лютого, президент Сі Цзіньпінь запропонував Росії та Україні разом сісти і поговорити одне з одним, щоб знайти політичне вирішення кризи. Такі раунди розмов були у Білорусі і Туреччині. Але вони зупинилися. І ми не знаємо чому. Протягом зустрічі з європейськими лідерами, президент Сі Цзіньпінь чітко сказав, що конфлікти та війни не створюють переможців. Разом з європейськими партнерами ми маємо знайти рішення, як забезпечити довготривалий мир. Ми не можемо полишити наші зусилля для досягнення миру», – додав він.

Ї не розкривав суть документу, який представить Китай, але зазначив, що суверенність має поважатися.

«Не може бути ядерної війни. Ми будемо протистояти використанню ядерних технологій не в мирних цілях. Також разом ми маємо протистояти використанню хімічної та біологічної зброї у будь-яких ситуаціях», – зазначили в Китаї.

Раніше Блінкен попередив Китай про наслідки можливого надання допомоги Кремлю.

Читайте також: Китай шукає золоту середину між війною та миром
Теги: війна росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай Сі Цзіньпіна ще не почувається досить всесильним, щоб відкрито підтримати агресію путінської Росії
Китай шукає золоту середину між війною та миром
Сьогодні, 10:00
Ван І та Ентоні Блінкен
Блінкен попередив Китай про наслідки можливого надання допомоги Кремлю
Сьогодні, 01:22
США побоюються, що Китай може збільшити тіньову військову підтримку Росії
США побоюються, що Китай може збільшити тіньову військову підтримку Росії
Вчора, 23:04

Політика

Китай анонсував «мирний план» для Росії та України
Китай анонсував «мирний план» для Росії та України
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні
Схоже, Кадиров відмовився приєднатися до нової атаки Пригожина на міноборони РФ – ISW
Схоже, Кадиров відмовився приєднатися до нової атаки Пригожина на міноборони РФ – ISW
Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії
Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії
Колишній президент США Джиммі Картер відмовився від подальшого лікування
Колишній президент США Джиммі Картер відмовився від подальшого лікування
Ненсі Пелосі: Надання Україні винищувачів є першорядним завданням
Ненсі Пелосі: Надання Україні винищувачів є першорядним завданням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Біженців змусять повернути отриману у ЄС допомогу. Кого це стосується?
17K
Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог
14K
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
7134
Starlink в Україні: з Ілоном Маском «провели розмову»
6917
Рятувальники попередили про погіршення погоди: які області засипле снігом
5813
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту