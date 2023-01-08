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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Асиметрія місцевих бюджетів

glavcom.ua
Деякі місцеві бюджети переповнені за рахунок військових частин, а деякі – жебракують

Військові через свої ради мають управляти самі своїми податками

Треба переглядати принцип перетоку податків на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за рахунок зарплат бюджетників, бо тут нівелюється головний стимул для місцевих влад:

створюєш робочі місця – отримуєш податки з доходів найманих працівників.

Тому, що зараз деякі місцеві бюджети переповнені за рахунок військових частин, що дислоковані у відповідних районах, а деякі – жебракують.

Якщо це армія, то її фінансує вся країна.

В той же час, ПДФО військових отримують місця базування.

Що робити?

Скасовувати податки – не вихід, це нівелює принцип універсальності.

На мій погляд, ці податки треба акумулювати в спеціальному соціальному армійському фонді і направляти на різні проекти:

житло для військових, перекваліфікація, навчання, допомога сімям, відкриття бізнесу, лікування, тощо.

Щоб військові через свої ради управляли самі своїми податками.

Джерело
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Теги: податки бюджет армія військові

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