Окупанти змушують бюджетників відмовитися від громадянства України – ЦНС

Так окупаційні адміністрації донесли до бюджетників, що їм усім необхідно отримати паспорт РФ

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України продовжують проводити примусову паспортизацію, зокрема, серед працівників бюджетної сфери, яких також змушують відмовлятися від українського громадянства. Про це повідомляє Центр національного опору при Силах спецоперацій ЗСУ.

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Так, окупаційні адміністрації донесли до бюджетників (лікарів, комунальників та інших), що їм усім необхідно отримати паспорт РФ, інакше вони не зможуть більше працювати.

«Крім того, вони мають написати заяву про відмову від українського громадянства», – йдеться у публікації.

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Також росіяни запускають на захоплених територіях України центри зайнятості, але стати на облік там можна буде лише із паспортом ворога, додали у ЦНС.

«Тобто, спочатку росіяни захопили та знищили міста на півдні та сході країни, й потім добили промисловість, яку порізали на метал. Тепер же ворог створює умови коли працювати або отримати виплати по безробіттю можна лише при умові отримання своєї червоної макулатури», – зазначають в центрі.

Жителів окупованих населених пунктів закликають ігнорувати вимоги інтервентів та виїжджати на території підконтрольні уряду України.

Раніше Олексій Резніков розповів, чи доведеться вивозити всю Україну у разі повторного наступу РФ.