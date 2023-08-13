Чому Україна не потрапила до чіпової коаліції

Тайванський виробник чіпів TSMC підписав угоду про будівництво першого заводу у Європі

Канцлер Олаф Шольц особисто займається темою перенесення виробництва чіпів до Німеччини

Німеччина втрачає промисловість 20 століття (нафтохім, металургію) через дорогі ціни на газ.

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Але набуває промисловість 21 століття – плануючи стати світовим кластером з виробництва чіпів.

Тайванський виробник чіпів TSMC підписав угоду про будівництво першого заводу у Європі. І вибір впав на Німеччину. Чому?

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Німеччина заявила про готовність фінансувати будівництво заводу. А в ЄС діє так звана чіпова коаліція країн, куди Україну з нашими мегаполісами та політехами поки що не включили.

До того ж, тут не європейці винні, а наші чиновники.

Канцлер Олаф Шольц особисто займається темою перенесення виробництва чіпів до Німеччини. Берлін виділив 5 млрд. євро на будівництво заводу. TSMC інвестує 3,5 млрд. євро. Європейський бюджет додасть 4,2 млрд. євро.

Завод збудують на сході, на землях колишньої НДР у Дрездені, столиці землі Саксонія. Запуск планують на 2027 рік із обсягом 40 тис. кремнієвих пластин на місяць.

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Крім тайванців, Intel хоче також побудувати у ФРН два заводи з виробництва чіпів. Розмір інвестицій – 30 млрд євро.

Десь у кутку щось розгублено бубонять наші економісти, які завжди говорили про невтручання держави у питання розвитку економіки.