США тестують технологію, що може знищити велику кількість дронів за один раз

Управління Пентагону з протидії дронам зосереджене на створенні можливостей нейтралізації безпілотних літальних апаратів

Управління міністерства оборони США з протидії безпілотним літальним апаратам, створене у 2019 році, працює над технологією, яка зможе нейтралізувати великі групи ворожих дронів. Про це пише Defensenews.

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Популярність безпілотників на полі бою зростає величезними темпами. За даними аналітичного центру Royal United Services Institute, Україна щомісяця втрачає 10 тис. дронів у війні проти України. FPV-безпілотники менш ніж за $1000 здатні знищувати військову техніку вартістю мільйони доларів.

Поява на полі бою рою безпілотних літальних апаратів, які здатні літати скоординовано, є великою загрозою, на думку американських військових. Тому міністерство оборони США шукає способів протидії.

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Для цього потрібно мати достатню кількість перехоплювачів. Це не обов'язково зенітні ракети. Для протидії безпілотникам можна використовувати можливості радіоелектронної боротьби та кінетичні перехоплювачі, включаючи 30 мм зброї.

Управління Пентагону з протидії дронам повністю зосереджене на створенні можливостей нейтралізації безпілотних літальних апаратів. З весни 2021 до літа 2023 воно провело чотири демонстрації.

Перше випробування було спрямоване на перевірку можливостей перехоплювачів із низьким рівнем побічної шкоди. Останній тест пройшов на полігоні в Аризоні та був спрямований на протидію ударним дронам-камікадзе. П'яте випробування, яке покаже можливість нейтралізації рою БПЛА, заплановане на червень 2024 року.

Нагадаємо, армія Іспанії посилено працює над тим, щоб посилити свій захист від ворожих дронів, які показали свою ефективність на полі бою в Україні. Один із найперспективніших та найуспішніших проєктів є система Cervus, про яку розповідає видання Infodefensa.

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Зовсім недавно армія Іспанії отримала найсучаснішу, третю версію системи – Cervus. Цей захист від дронів уже активно тестують і впроваджують у Малі та Латвії. Cervus III має особливий механізм управління та контролю, можна сказати, «мозок», який завдяки використанню штучного інтелекту об'єднує отриману інформацію від радарів, камер, радіочастотних антен, та 12,7-мм кулеметної дистанційної вежі Guardian.