«Картковий будинок» Росії починає розвалюватися
Казахстан відмовився підтримувати військову агресію Кремля
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Месяц назад прознозировал «отпадение» Казахстана от РФ.
Написал ряд статей об усилении союза тюркских государств и о новой роли Турции как силового балансира в Средней и Центральной Азии в отношении Китая (вместо старого балансира – РФ).
Встреча Токаева и президента Турции в рамках саммита тюркских государств подтвердила такой геополитический тренд.
Недавнее поведение Токаева на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, его поддержка территориальной целостности Украины, привели к тому, что РФ заблокировала операции с казахской нефтью, а Казахстан – транзит российского угля.
Но это только начало разрушения евразийского карточного домика и скукоживания империи как геополитической шагреневой кожи.
Уверен, что результатом агрессии РФ против нашего государства станет полная потеря РФ влияния на Центральную и Среднюю Азию, где будет усиливаться экономическое влияние Китая и геополитическое влияние Турции, особенно в вопросах безопасности.
Тюркские волки выходят в евразийскую степь, особенно с учетом демографии региона и самой России.
Подбрюшье РФ от Урала до Алтая уже не будет глухим тылом стареющей империи.
Ждем исход РФ из Киргизстана и Таджикистана.
Узбекистан уже сделал свой выбор, отказавшись от интеграции в рамках ЕАЕС, ТС и ОДКБ.
Уверен, что в будущем будут написаны диссериации на тему «эмоциональной геополитики».
Ведь обычно в мире царит прагматизм и рациональность.
Но звериная жестокость империи на украинской земле повергла в ужас даже традиционных союзников РФ.
У России теперь могут быть только союзники-заложники как Лукашенко.
Идейных союзников уже не будет никогда.
Геополитический «Ганнибал-Лектер» творит свои злодеяния в одиночестве.
Правда без интеллектуального флера кинопрототипа.
Джерело: блог Олексія Куща