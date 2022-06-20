«Картковий будинок» Росії починає розвалюватися

Путін та Токаєв не змогли знайти шлях до взаєморозуміння

Казахстан відмовився підтримувати військову агресію Кремля

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Месяц назад прознозировал «отпадение» Казахстана от РФ.

Написал ряд статей об усилении союза тюркских государств и о новой роли Турции как силового балансира в Средней и Центральной Азии в отношении Китая (вместо старого балансира – РФ).

Встреча Токаева и президента Турции в рамках саммита тюркских государств подтвердила такой геополитический тренд.

Недавнее поведение Токаева на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, его поддержка территориальной целостности Украины, привели к тому, что РФ заблокировала операции с казахской нефтью, а Казахстан – транзит российского угля.

Но это только начало разрушения евразийского карточного домика и скукоживания империи как геополитической шагреневой кожи.

Уверен, что результатом агрессии РФ против нашего государства станет полная потеря РФ влияния на Центральную и Среднюю Азию, где будет усиливаться экономическое влияние Китая и геополитическое влияние Турции, особенно в вопросах безопасности.

Тюркские волки выходят в евразийскую степь, особенно с учетом демографии региона и самой России.

Подбрюшье РФ от Урала до Алтая уже не будет глухим тылом стареющей империи.

Ждем исход РФ из Киргизстана и Таджикистана.

Узбекистан уже сделал свой выбор, отказавшись от интеграции в рамках ЕАЕС, ТС и ОДКБ.

Уверен, что в будущем будут написаны диссериации на тему «эмоциональной геополитики».

Ведь обычно в мире царит прагматизм и рациональность.

Но звериная жестокость империи на украинской земле повергла в ужас даже традиционных союзников РФ.

У России теперь могут быть только союзники-заложники как Лукашенко.

Идейных союзников уже не будет никогда.

Геополитический «Ганнибал-Лектер» творит свои злодеяния в одиночестве.

Правда без интеллектуального флера кинопрототипа.

Джерело: блог Олексія Куща

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