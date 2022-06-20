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    Думки вголос

    «Картковий будинок» Росії починає розвалюватися

    • Олексій Кущ

      Фінансовий експерт

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    Путін та Токаєв не змогли знайти шлях до взаєморозуміння - «Картковий будинок» Росії починає розвалюватися
    Путін та Токаєв не змогли знайти шлях до взаєморозуміння
    фото з відкритих джерел

    Казахстан відмовився підтримувати військову агресію Кремля

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    Месяц назад прознозировал «отпадение» Казахстана от РФ.

    Написал ряд статей об усилении союза тюркских государств и о новой роли Турции как силового балансира в Средней и Центральной Азии в отношении Китая (вместо старого балансира – РФ).

    Встреча Токаева и президента Турции в рамках саммита тюркских государств подтвердила такой геополитический тренд.

    Недавнее поведение Токаева на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, его поддержка территориальной целостности Украины, привели к тому, что РФ заблокировала операции с казахской нефтью, а Казахстан – транзит российского угля.

    Но это только начало разрушения евразийского карточного домика и скукоживания империи как геополитической шагреневой кожи.

    Уверен, что результатом агрессии РФ против нашего государства станет полная потеря РФ влияния на Центральную и Среднюю Азию, где будет усиливаться экономическое влияние Китая и геополитическое влияние Турции, особенно в вопросах безопасности.

    Тюркские волки выходят в евразийскую степь, особенно с учетом демографии региона и самой России.

    Подбрюшье РФ от Урала до Алтая уже не будет глухим тылом стареющей империи.

    Ждем исход РФ из Киргизстана и Таджикистана.

    Узбекистан уже сделал свой выбор, отказавшись от интеграции в рамках ЕАЕС, ТС и ОДКБ.

    Уверен, что в будущем будут написаны диссериации на тему «эмоциональной геополитики».

    Ведь обычно в мире царит прагматизм и рациональность.

    Но звериная жестокость империи на украинской земле повергла в ужас даже традиционных союзников РФ.

    У России теперь могут быть только союзники-заложники как Лукашенко.

    Идейных союзников уже не будет никогда.

    Геополитический «Ганнибал-Лектер» творит свои злодеяния в одиночестве.

    Правда без интеллектуального флера кинопрототипа.

    Читайте також: Путін втрачає Токаєва? Що відомо про конфлікт між Казахстаном та Росією

    Джерело: блог Олексія Куща

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    Теги: Туреччина росія окупанти війна Казахстан Узбекистан Україна окупація #stoprussia
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    «Картковий будинок» Росії починає розвалюватися