Олексій Кущ Фінансовий експерт

Навіщо це було? Ліквідація Хаменеї і прорахунок Вашингтона

Чоловік тримає фото верховного лідера Алі Хаменеї під час мітингу пам'яті. Сана (Ємен), 1 березня 2026 року
фото: Getty Images

Чому знищення Хаменеї могло лише зміцнити Іран

Хаменеї було 86 років. Він міг померти в будь-який момент, зі здоров'ям у нього були серйозні проблеми. Для мене досі залишається загадкою, навіщо його вбивали. І навіщо Трамп вляпався в це.

І кілька слів про систему влади в Ірані.Всупереч стереотипам, в Ірані мережецентрична система управління, вона не руйнується шляхом знищення політичних лідерів. Такі атаки її тільки посилюють.

Отже, Вищого керівника або Рахбара, яким був Хаменеї, обирає Рада експертів, що складається з 88 богословів або муджтахідів. Муджтахід – авторитетний факіх або богослов. Центри богослов'я в Ірані – це Кум і Мешхед, а не Тегеран. Там зосереджені і ключові богословські школи, які готують кадровий склад системи влади в Ірані.

Члени Ради експертів обираються всім народом на термін у 8 років. Це, по суті, сетецентрична система управління, що забезпечує спадкоємність влади та її легітимність. Зі зрозумілих причин знищити Раду 88 практично неможливо. Голова Ради має владу, яка неформально навіть більша, ніж у аятоли.

Він нібито перебуває в тіні Рахбара, але через Раду може заблокувати будь-яке його рішення, яке суперечить ідеології та принципам мусульманської революції. Зараз Радою керує аятолла Мохаммад Алі Мовахеді Кермані. Йому 93 роки, і в 2024 році він замінив на посаді 97-річного Ахмада Джаннаті. До речі, обрали його не одноголосно, а 55 голосами з 83 членів Ради, які брали участь у виборах.

Фактично в Ірані не один аятолла, а 88, і готові до обрання, умовно, ще 880. Десять повних рад на лаві запасних, для яких смерть тих, хто при владі, – це не катастрофа, а шанс проявити себе.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
