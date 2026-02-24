Найбільший авіаносець США «сконфузився» на весь світ

Головна Світ Соціум
Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: US Navy

Екіпаж змушений щодня ремонтувати санітарні системи під час переходу корабля до Близького Сходу

Екіпаж найбільшого у світі американського авіаносця USS Gerald R. Ford зіткнувся з масштабними технічними проблемами санітарної системи під час переходу до Близького Сходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За інформацією видання, на кораблі засмітилася значна частина з приблизно 650 туалетів, через що моряки щодня займаються їх прочищенням і ремонтом. Попри це, проблеми не вплинули на здатність авіаносця виконувати бойові завдання.

WSJ із посиланням на членів екіпажу пише, що складнощі з побутовими системами наклалися на виснажливий графік служби. Через рішення перекинути USS Gerald R. Ford до берегів Ірану моряки перебувають у морі вже близько 11 місяців замість запланованих шести.

Деякі військовослужбовці, за даними видання, розглядають можливість звільнення зі служби, оскільки тривале перебування далеко від сімей негативно впливає на моральний стан екіпажу. Напередодні авіаносець зайшов на технічну стоянку на грецькому острові Крит. Очікується, що судно залишатиметься там до 27 лютого для обслуговування та відновлення систем.

Нагадаємо, що новітній американський атомний авіаносець USS Gerald R. Ford перетнув Гібралтарську протоку, завершивши перехід через Атлантику. Поява корабля в акваторії Середземного моря викликала значний резонанс серед військових аналітиків, які прогнозують його подальші завдання на тлі загострення глобальних конфліктів.

За попередніми оцінками, авіаносна група може за чотири доби дістатися східної частини Середземномор’я. Ця локація дозволить палубній авіації діяти на великих дистанціях за підтримки дозаправників, а ракетним есмінцям супроводу – посилити систему протиракетної оборони Ізраїлю. Також розглядається варіант переходу корабля до Аравійського моря для об’єднання з авіаносцем USS Abraham Lincoln, що може зайняти до двох тижнів.

