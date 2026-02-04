Головна Світ Політика
Конгресмен-республіканець пояснив, що може змусити Кремль піти на поступки

glavcom.ua
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон закликав посилити ППО України та передати далекобійну зброю
Дон Бейкон заявив про втрати РФ і необхідність рішучіших дій з боку США

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон закликав посилити протиповітряну оборону України та передати їй далекобійну зброю на тлі масованих атак Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис соціальній мережі X

Бейкон зазначив, що Україні вдалося зупинити просування російських військ, а за останній місяць армія РФ втратила частину своїх позицій.

Він також звернув увагу на високий рівень втрат російської сторони, заявивши, що Володимир Путін «втрачає понад 1000 солдатів на день». За словами конгресмена, у відповідь на це Росія вдається до масованих ударів по містах і тероризує цивільне населення. «США повинні надати більше засобів протиповітряної оборони та зброї дальньої дії», – підкреслив Дон Бейкон.

До слова, у США посилюється внутрішня дискусія щодо подальших кроків у підтримці України на тлі триваючих масованих атак Росії. Сенатор Ліндсі Грем публічно закликає адміністрацію Дональда Трампа змінити підхід і перейти до жорсткіших рішень, зокрема щодо передачі Україні далекобійного озброєння.

Паралельно європейські спецслужби фіксують безпрецедентні масштаби воєнних витрат Росії. За оцінками німецької розвідки, реальні оборонні витрати значно перевищують офіційні показники та становлять близько половини державного бюджету РФ.

