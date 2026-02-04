Конгресмен-республіканець пояснив, що може змусити Кремль піти на поступки

Дон Бейкон заявив про втрати РФ і необхідність рішучіших дій з боку США

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон закликав посилити протиповітряну оборону України та передати їй далекобійну зброю на тлі масованих атак Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис соціальній мережі X

Бейкон зазначив, що Україні вдалося зупинити просування російських військ, а за останній місяць армія РФ втратила частину своїх позицій.

Russia is stopped on the battlefield and lost ground in the last month. Putin is losing a 1000+ soldiers a day in his WAR of CHOICE. Thus, like Hitler, he’s resorted to bombing cities & terrorizing civilians. The U.S. must provide more air defenses & long range strike weapons. — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) February 4, 2026

Він також звернув увагу на високий рівень втрат російської сторони, заявивши, що Володимир Путін «втрачає понад 1000 солдатів на день». За словами конгресмена, у відповідь на це Росія вдається до масованих ударів по містах і тероризує цивільне населення. «США повинні надати більше засобів протиповітряної оборони та зброї дальньої дії», – підкреслив Дон Бейкон.

До слова, у США посилюється внутрішня дискусія щодо подальших кроків у підтримці України на тлі триваючих масованих атак Росії. Сенатор Ліндсі Грем публічно закликає адміністрацію Дональда Трампа змінити підхід і перейти до жорсткіших рішень, зокрема щодо передачі Україні далекобійного озброєння.

Паралельно європейські спецслужби фіксують безпрецедентні масштаби воєнних витрат Росії. За оцінками німецької розвідки, реальні оборонні витрати значно перевищують офіційні показники та становлять близько половини державного бюджету РФ.