Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)

Феміда переконана: будь-яке покарання, окрім позбавлення волі, дозволить зекономити бюджетні, матеріальні та людські ресурси держави

На Черкащині суд призначив обвинуваченому і члену церкви Євангельських християн-баптистів два роки виправних робіт з відрахуванням в дохід держави 20 відсотків його заробітку. Чоловіка було визнано винним в ухиленні від мобілізації, повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи обвинувачений успішно пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Однак в останній момент вірянин проігнорував виклик до ТЦК, де готувалася відправка мобілізованих до військової частини. У свою чергу слідство трактувало витівку обвинуваченого як ухилення від мобілізації.

У суді чоловік визнав вину і пояснив: з 2003 року є віруючим та членом церкви, а тому не може зрадити присязі, яку дав Богові. Також він не може через свої релігійні переконання брати до рук зброю, але розуміє, що в державі війна і готовий нести будь-яке покарання.

Разом із тим, Феміда ґрунтовно проаналізувала законодавство, у тому числі й міжнародне, і дійшла висновків: представнику релігійної конфесії, який вчинив злочин, що передбачає покарання від трьох до п’яти років тюрми, неможливо призначити реальний термін. Зокрема, суд узяв до уваги висновок Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) від 18 березня 2025 року, де зазначено, що особа за «релігійними переконаннями не може бути змушена носити або використовувати зброю, навіть для самооборони країни».

Також Феміда наголосила: на час воєнного стану в Україні не запроваджувалися обмеження конституційного права людини на свободу світогляду і віросповідання.

«Сам по собі встановлений судом факт ухилення особи від призову на військову службу не свідчить про те, що перебування такої особи в суспільстві становить небезпеку для суспільства, для оточення, для окремих людей. Тому застосування інших видів покарань (замість позбавлення волі) дозволить зекономити бюджетні, матеріальні та людські ресурси держави, спрямовуючи вивільнені у такий спосіб ресурси, зокрема, на забезпечення обороноздатності і національної безпеки України», – ідеться у вироку.

Водночас призначення інших видів покарань (замість позбавлення волі), на переконання суду, це додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів у період воєнного стану та після його завершення.

«Застосування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі – це можливість для засудженого працювати та заробляти доходи, з яких сплачуються податки, збори, єдиний соціальний внесок…, що посилить економічну стійкість держави та, як наслідок, посилить обороноздатність України. Трудова діяльність таких засуджених на підприємствах в різних галузях економіки (замість відбування покарання у вигляді позбавлення волі з ізоляцією від суспільства) допоможе зберегти економічну активність вітчизняних підприємств та українську економіку (чимало підприємств зараз відчуває дефіцит кадрів), а ізоляція від суспільства таких засуджених може лише поглибити проблему дефіциту кадрів у різних галузях економіки», – заявив суд.

витяг із судового реєстру

Також Феміда додала, що виправні роботи для обвинуваченого, які він відбуватиме за місцем роботи, можна розцінювати як альтернативу військовій службі.

