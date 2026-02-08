Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)
Перед судом постав вірянин-баптист
колаж згенеровано ChatGPT за запитом «Главкома»

Феміда переконана: будь-яке покарання, окрім позбавлення волі, дозволить зекономити бюджетні, матеріальні та людські ресурси держави

На Черкащині суд призначив обвинуваченому і члену церкви Євангельських християн-баптистів два роки виправних робіт з відрахуванням в дохід держави 20 відсотків його заробітку. Чоловіка було визнано винним в ухиленні від мобілізації, повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи обвинувачений успішно пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Однак в останній момент вірянин проігнорував виклик до ТЦК, де готувалася відправка мобілізованих до військової частини. У свою чергу слідство трактувало витівку обвинуваченого як ухилення від мобілізації.

У суді чоловік визнав вину і пояснив: з 2003 року є віруючим та членом церкви, а тому не може зрадити присязі, яку дав Богові. Також він не може через свої релігійні переконання брати до рук зброю, але розуміє, що в державі війна і готовий нести будь-яке покарання.

Разом із тим, Феміда ґрунтовно проаналізувала законодавство, у тому числі й міжнародне, і дійшла висновків: представнику релігійної конфесії, який вчинив злочин, що передбачає покарання від трьох до п’яти років тюрми, неможливо призначити реальний термін. Зокрема, суд узяв до уваги висновок Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) від 18 березня 2025 року, де зазначено, що особа за «релігійними переконаннями не може бути змушена носити або використовувати зброю, навіть для самооборони країни».

Також Феміда наголосила: на час воєнного стану в Україні не запроваджувалися обмеження конституційного права людини на свободу світогляду і віросповідання.

«Сам по собі встановлений судом факт ухилення особи від призову на військову службу не свідчить про те, що перебування такої особи в суспільстві становить небезпеку для суспільства, для оточення, для окремих людей. Тому застосування інших видів покарань (замість позбавлення волі) дозволить зекономити бюджетні, матеріальні та людські ресурси держави, спрямовуючи вивільнені у такий спосіб ресурси, зокрема, на забезпечення обороноздатності і національної безпеки України», – ідеться у вироку.

Водночас призначення інших видів покарань (замість позбавлення волі), на переконання суду, це додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів у період воєнного стану та після його завершення.

«Застосування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі – це можливість для засудженого працювати та заробляти доходи, з яких сплачуються податки, збори, єдиний соціальний внесок…, що посилить економічну стійкість держави та, як наслідок, посилить обороноздатність України. Трудова діяльність таких засуджених на підприємствах в різних галузях економіки (замість відбування покарання у вигляді позбавлення волі з ізоляцією від суспільства) допоможе зберегти економічну активність вітчизняних підприємств та українську економіку (чимало підприємств зараз відчуває дефіцит кадрів), а ізоляція від суспільства таких засуджених може лише поглибити проблему дефіциту кадрів у різних галузях економіки», – заявив суд.

Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ) фото 1
витяг із судового реєстру

Також Феміда додала, що виправні роботи для обвинуваченого, які він відбуватиме за місцем роботи, можна розцінювати як альтернативу військовій службі.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

Читайте також:

Теги: війна мобілізація ухилянти вирок церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До росгромадян ось прямо зараз починає доходити, що в неядерній війні «горіх» не потрібен приблизно зовсім
«СВО» довша за Велику Вітчизняну: що пішло не так у Росії
13 сiчня, 15:25
Захарова: плани Заходу і України загрожують миру в Європі
РФ назвала західні війська в Україні «законними бойовими цілями»
8 сiчня, 13:39
Зеленський розказав, як буде вирішуватися питання ЗАЕС
Зеленський розказав, як буде вирішуватися питання ЗАЕС
30 сiчня, 10:30
Я не міг говорити про Україну так, як хотів: ексспецпосланець Трампа Келлог пояснив своє звільнення
Я не міг говорити про Україну так, як хотів: ексспецпосланець Трампа Келлог пояснив своє звільнення
5 лютого, 00:29
Збитий дрон з ракетою
РФ атакує Україну модернізованими «шахедами» (фото)
14 сiчня, 16:04
Поліцейські Київщини обстежують місця падіння уламків на предмет виявлення небезпечних предметів та документують наслідки ворожої атаки
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
15 сiчня, 09:21
Суд арештував майно чоловіка Тимошенко
Суд арештував майно чоловіка Тимошенко
21 сiчня, 13:37
Головком ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті
Сирський повідомив про активізацію наступальних дій РФ на фронті
30 сiчня, 17:21
У Києві повітряна тривога тривала майже годину
У Києві повітряна тривога тривала майже годину
6 лютого, 09:53

Суспільство

Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)
Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)
Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині
Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва
Чоловік ухилився від мобілізації, бо хотів служити тільки в тилу: що вирішив суд
Чоловік ухилився від мобілізації, бо хотів служити тільки в тилу: що вирішив суд

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua