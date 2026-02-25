Головна Світ Політика
Декілька конгресменів бойкотуватимуть промову Трампа

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У 2025 році під час звернення Трампа до Конгресу демократи тримали таблички з написом «брехня»
фото: Reuters

До законодавців-демократів на сцені приєднаються звичайні американці

Щонайменше десяток членів Конгресу США від Демократичної партії планують бойкотувати звернення президента США Дональда Трампа до нації в Капітолії та долучитися до альтернативного заходу у Вашингтоні. Про це пише Sky News, передає «Главком».

Прогресивні організації MoveOn та MeidasTouch анонсували проведення «народного звернення про стан нації» о 20:30 за вашингтонським часом (03:30 за київським часом) поблизу Капітолію. Організатори позиціонують подію як «контрпрограмування» виступу президента, який, за їхніми словами, буде «наповнений брехнею та хибними пріоритетами для американського народу».

У заяві організаторів зазначається, що до законодавців-демократів на сцені приєднаються звичайні американці, які, як стверджується, найбільше постраждали від політики чинної адміністрації.

Конгресмен від штату Коннектикут Кріс Мерфі повідомив, що не відвідуватиме виступ Трампа. За його словами, президент «перетворив момент, який мав об’єднати країну, на передвиборчий мітинг для поширення ненависті та розбрату».

Напередодні лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що президент США Дональд Трамп має використати своє звернення до нації як можливість вибачитися перед американцями за невиконані обіцянки, зокрема щодо зниження вартості життя.

АР зазначає, що у промові президент зосередиться на економічних питаннях і покладе відповідальність за нинішні труднощі на свого попередника – Джо Байдена. Адміністрація стверджує, що проблеми в економіці пов’язані з рішеннями 2021-2022 років.

Трамп уже заявив, що його звернення буде тривалим. Під час першої каденції його промови в середньому тривали понад 80 хвилин, а минулорічне звернення перевищило 99 хвилин – найдовше серед зареєстрованих промов такого формату.

