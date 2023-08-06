Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну

У нас стало «покаранням» призначення послом у, наприклад, Швейцарії

Рівень «неповерненців» на Батьківщину серед наших дипломатів за кордоном набагато перевищив показники СРСР, КНДР та республіки Куба.

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Кажуть із 20 дипломатів, які перебувають у США, у процесі ротації, в Україну повернувся один (мабуть, під гарантію перепризначення).

Хороша ілюстрація непотизму, кумівства і синекури (коли послами, наприклад, до Швейцарії, направляють у «покарання»).

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І так буде доти, доки критерієм призначення не стане: чесність та професіоналізм.