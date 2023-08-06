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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну

glavcom.ua
Критерієм призначення дипломата мають стати чесність та професіоналізм

У нас стало «покаранням» призначення послом у, наприклад, Швейцарії

Рівень «неповерненців» на Батьківщину серед наших дипломатів за кордоном набагато перевищив показники СРСР, КНДР та республіки Куба.

Кажуть із 20 дипломатів, які перебувають у США, у процесі ротації, в Україну повернувся один (мабуть, під гарантію перепризначення).

Хороша ілюстрація непотизму, кумівства і синекури (коли послами, наприклад, до Швейцарії, направляють у «покарання»).

І так буде доти, доки критерієм призначення не стане: чесність та професіоналізм.

Джерело
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Теги: дипломатія війна

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Олексій Кущ

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