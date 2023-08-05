Дипломатичні відносини Саудівської Аравії та Ірану знову тріщать по швах

Дві країни не можуть дійти згоди щодо права на виористання газового родовища

Дві країни заявляють про свої права на використання родовища газу «Араш/Ад-Дурра»

У саудитів і іранців, що помирилися недавно, пішли перші тріщини у дипломатичних відносинах. Про це пише видання Sakul Avsat.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Саудівська Аравія і Кувейт заявили про їхнє виключне право використовувати родовище газу «Араш/Ад-Дурра» у Перській затоці, але Іран виступив категорично проти.

Іранські чиновники заявили, що не бажають відмовлятися від використання родовища. Міністр нафти Ірану Джавад Оуджі заявив журналістам у кулуарах засідання кабінету міністрів, що Іран не відступиться від родовища газу «Араш» на півночі Перської затоки, на яке також претендують Кувейт та Саудівська Аравія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому він зазначив, що міністерство нафти співпрацює з іншими країнами Перської затоки у нафтогазовому секторі на основі досягнутих домовленостей.

Що стосується суперечки щодо газового родовища «Араш/Ад-Дурра», Іран поінформував Кувейт про готовність спільно його використати, але якщо Кувейт не буде зацікавлений у цій співпраці, то Іран спробує іншими способами закріпити свої права.

Однак МЗС Саудівської Аравії зробило з цього приводу наступну заяву: «Королівство Саудівська Аравія та держава Кувейт підтверджують, що право власності на природні ресурси в розділеній зоні, включаючи все родовище «Ад-Дурра», є лише спільною власністю Королівства Саудівська Аравія та Кувейту і що вони мають повні суверенні права на експлуатацію багатств у цьому районі».

Саудити закликали Іран «провести переговори про східний кордон району, який ділять Королівство Саудівська Аравія та Кувейт, відповідно до положень міжнародного права та принципів добросусідства».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше міністр нафти Кувейту Саад аль-Бурак заявив, що країна починає освоєння розташованого в Перській затоці родовища газу «Араш/Ад-Дурра» на тлі невирішеного питання про демаркацію морського кордону з Іраном.

За попередніми підрахунками, обсяг видобутку на цьому родовищі може становити понад 28 мільйонів кубометрів газу та близько 84 тисяч барелів газового конденсату на добу.

Нагадаємо, Іран та Саудівська Аравія у брезні цього року домовилися відновити дипломатичні відносини та відновити роботу посольств. «За підсумками переговорів Ісламська Республіка Іран і Королівство Саудівська Аравія домовилися відновити свої дипломатичні відносини та знову відкрити свої посольства та дипломатичні місії протягом максимум двох місяців», – йдеться у спільній заяві, підписаній у Пекіні за підсумками переговорів, що тривали з 6 березня.

До слова, цими вихідними у Джидді відбудеться саміт щодо ситуації в Украні, на який Росію не запросили. Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні. Зокрема Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили.

Мета саміту полягає в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.