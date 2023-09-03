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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Про туманні перспективи розвитку промисловості, науки та освіти в Україні

glavcom.ua

Якщо найвищу норму прибутку в суспільстві має корупція, то в цьому суспільстві інвестуватимуть у знання та вміння, які роблять найкращих корупціонерів

Нобелівський лауреат Дуглас Норт свого часу написав:

«Якщо найбільш високу норму прибутку в суспільстві має піратство, то організації в цьому суспільстві інвестуватимуть у знання та вміння, які зроблять із них найкращих піратів».

Перефразовуючи Норта, можна сказати, що якщо найвищу норму прибутку в суспільстві має корупція, то організації в цьому суспільстві інвестуватимуть у знання та вміння, які зроблять із них найкращих корупціонерів.

Якщо найвищу норму прибутку у суспільстві має сільське господарство, то організації у цьому суспільстві інвестуватимуть у знання та вміння, які зроблять із них найкращих аграріїв.

Якщо найбільш високу норму прибутку в суспільстві має військовий сектор, то організації в цьому суспільстві інвестуватимуть у знання та вміння, які зроблять із них найкращих воїнів.

У цьому контексті перспективи розвитку у нас промисловості, науки, освіти та медицини виглядають вкрай туманно...

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корупція в Україні освіта наука медицина

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