Про туманні перспективи розвитку промисловості, науки та освіти в Україні
Якщо найвищу норму прибутку в суспільстві має корупція, то в цьому суспільстві інвестуватимуть у знання та вміння, які роблять найкращих корупціонерів
Нобелівський лауреат Дуглас Норт свого часу написав:
«Якщо найбільш високу норму прибутку в суспільстві має піратство, то організації в цьому суспільстві інвестуватимуть у знання та вміння, які зроблять із них найкращих піратів».
Перефразовуючи Норта, можна сказати, що якщо найвищу норму прибутку в суспільстві має корупція, то організації в цьому суспільстві інвестуватимуть у знання та вміння, які зроблять із них найкращих корупціонерів.
Якщо найвищу норму прибутку у суспільстві має сільське господарство, то організації у цьому суспільстві інвестуватимуть у знання та вміння, які зроблять із них найкращих аграріїв.
Якщо найбільш високу норму прибутку в суспільстві має військовий сектор, то організації в цьому суспільстві інвестуватимуть у знання та вміння, які зроблять із них найкращих воїнів.
У цьому контексті перспективи розвитку у нас промисловості, науки, освіти та медицини виглядають вкрай туманно...
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