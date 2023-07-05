Світова рецесія пов'язана з болючим переходом із п'ятого технологічного укладу до шостого

Українська економіка становить близько 0,25% світового ВВП

Гірка, але правда:

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Світова економіка перестала помічати війну в Україні.

Це можна легко відстежити за фондовими індикаторами.

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Наприклад, у нас постійний ризик закриття зернового коридору, під питанням майбутній експорт, а ціни на зерно не ростуть.

Каховська катастрофа, постійні розмови в інформаційному просторі про вибух ЗАЕС, про застосування в Україні тактичної ядерної зброї – але все це ніяк не позначається на світових фондових індексах.

З огляду на те, що українська економіка становить близько 0,25% світового ВВП, навіть її повне руйнування на світовій економіці ніяк не позначиться.

Очевидно, що якщо Захід пішов на санкційні обмеження РФ, то втрату українського ринку він точно переживе.

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Водночас Україна займає суттєву частку в експорті сировинних товарів.

Тому війна в нашій країні здебільшого впливає на ціни на зерно, кукурудзу, а також соняшникову олію, де ми взагалі номер один у світі.

Невеликий вплив ми маємо на ринок залізної руди та металів.

Україна має суттєві запаси титану, тож і тут можемо впливати на світовий ринок.

До речі, є наша роль і в досить специфічних сферах.

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Наприклад, в Одесі виробляється спеціальний газ, який використовується в промисловому виготовленні чіпів.

І коли підприємство в Одесі зупинялося, це призводило до збоїв у світовому виробництві мікросхем.

То що ж так підірвало «здоров'я» світової економіки, якщо не війна в Україні?

Світова рецесія пов'язана з болючим переходом з п'ятого технологічного укладу до шостого, в якому будуть об'єднані результати нано-, біо-, інформаційних та когнітивних технологій.

Дізнатися про те, що він настав, ми зможемо за появою нового продукту в масмаркеті – аналогічного смартфону, комп'ютеру або автомобілю.

Деякі надії покладаються на штучний інтелект.

Але поки що такого продукту немає, а старий масмаркет уже не може бути фактором зростання.

І ось на такому стику завжди відбувається криза.

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Світова економіка циклічна, і сьогодні вона впритул підійшла до нового довгострокового циклу Кондратьєва, який становить близько 40 років.

Початок цього циклу прогнозували на 2018-2020 роки, але, ймовірно, старт було зміщено пандемічною кризою.

Завдяки сучасній монетарній політиці рецесія, цілком можливо, пройде у вигляді «розмитого контуру» – тобто статистично рецесія не станеться, але зростання буде вкрай анемічним.

Як поведуть себе при цьому ціни на сировину, поки що незрозуміло, але кореляція між зростанням світової економіки і цінами на сировинні товари вже не буде яскраво виражена.

Найімовірніше, ми спостерігатимемо парадоксальну модель сировинних ножиць: зростання цін на енергоносії на тлі анемічного збільшення цін на аграрну сировину і застою цін на метал.

А це загрожує збільшенням собівартості нашої продукції і втратою цінової конкурентної переваги на зовнішніх ринках.

При цьому українська економіка страждатиме не тільки від дешевого сировинного експорту, а й від відносно дорогого сировинного імпорту, насамперед енергетичного.