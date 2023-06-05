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ЄС продовжив «митний безвіз» для товарів з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС продовжив «митний безвіз» для товарів з України
Протягом одного року ввізні мита на весь український експорт до Євросоюзу не будуть введені
фото: depositphotos/Kagenmi

ЄС пролонгував скасування ввізного мита на товари з України  строком на на 1 рік

 Євросоюз продовжив ще на рік скасування ввізного мита на український експорт. Це це рішення набуде чинності з 6 червня 2023 року і діятиме до 5 червня 2024 року включно. Регламент Європарламенту та Європейської ради від 31 травня про продовження ще на рік скасування ввізного мита на український експорт. Таке рышення було опубліковане в офіційному журналі ЄС 5 червня.

Термін дії введеного минулого року мораторію на стягування мит спливає 5 червня 2023 року. Щоб не було шахрайства у встановлених регламентом преференційних механізмах, Україна повинна дотримуватися низки правил, зокрема утримуватися від запровадження нових мит або зборів та нових кількісних обмежень чи заходів, що мають еквівалентний ефект, від підвищення існуючих мит та зборів, від запровадження будь-яких інших обмежень у торгівлі з ЄС, якщо це не буде чітко обґрунтовано, йдеться в документі.

Якщо Україна не дотримуватиметься жодної з цих умов, ЄС може призупинити дію преференційних механізмів.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу призупинила на рік дію мита на українські товари. До цього, щороку Україна сплачувала податки у 25 млн євро. Нині цю суму можна зекономити.Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

«Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України», – йдеться у заяві.

У Брюсселі зазначили, що загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та вихід до Чорного моря, а також на її ширші можливості торгівлі з рештою світу.

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Теги: податки Європарламент експорт війна Україна

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