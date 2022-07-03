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    Думки вголос

    Україні потрібно розширювати геополітичний кругозір

    • Олексій Кущ

      Фінансовий експерт

    •  glavcom.ua
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    Китай активно скуповує Африку, роблячи її своєю сировинною базою - Україні потрібно розширювати геополітичний кругозір
    Китай активно скуповує Африку, роблячи її своєю сировинною базою

    Україні важливо розуміти економічну динаміку для розробки ефективних зовнішніх стратегій

    Мовою оригіналу

    На карте цветом обозначены страны, которые должны Китаю.

    Данные несколько устаревшие, но за прошедшие годы мало что изменилось.

    «Китайский мир», кстати Украина тоже там, но в отношении долгов Поднебесной у нас не так щепетильны, поэтому будем считать наше попадание в общую палитру «эхом Януковича».

    Китай активно скупает Африку, делая ее своей сырьевой базой.

    Ситуацию должен исправить пакет инфраструктурных инвестиций от Большой Семерки на 600 млрд. дол. в пользу развивающихся стран Азии и Африки: солнечные электростанции на африканском континенте, прокладка телекоммуникационного кабеля из Сингапура во Францию и много других причуд.

    Украине нужно расширять геополитический кругозор. Это не значит, что нужно завтра брать у китайцев в долг под залог своей земли, как сделали черногорцы.

    Важно понимать пространственную экономическую динамику для разработки эффективных внешних стратегий.

    Джерело: блог Олексія Куща

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    Теги: росія окупанти війна Китай Україна Африка окупація #stoprussia
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    Україні потрібно розширювати геополітичний кругозір