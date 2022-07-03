Україні потрібно розширювати геополітичний кругозір

Україні важливо розуміти економічну динаміку для розробки ефективних зовнішніх стратегій

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На карте цветом обозначены страны, которые должны Китаю.

Данные несколько устаревшие, но за прошедшие годы мало что изменилось.

«Китайский мир», кстати Украина тоже там, но в отношении долгов Поднебесной у нас не так щепетильны, поэтому будем считать наше попадание в общую палитру «эхом Януковича».

Китай активно скупает Африку, делая ее своей сырьевой базой.

Ситуацию должен исправить пакет инфраструктурных инвестиций от Большой Семерки на 600 млрд. дол. в пользу развивающихся стран Азии и Африки: солнечные электростанции на африканском континенте, прокладка телекоммуникационного кабеля из Сингапура во Францию и много других причуд.

Украине нужно расширять геополитический кругозор. Это не значит, что нужно завтра брать у китайцев в долг под залог своей земли, как сделали черногорцы.

Важно понимать пространственную экономическую динамику для разработки эффективных внешних стратегий.

Джерело: блог Олексія Куща

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