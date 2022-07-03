Шмигаль розповів, чи зростатимуть тарифи на послуги ЖКГ в Україні

Тарифи на ЖКГ в Україні мають залишитися на тому ж рівні

Прем'єр зауважив, що зимовий період буде непростим

До кінця опалювального сезону в Україні не зростатимуть тарифи на послуги житлово-комунального господарства. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю lb.ua.

«Перший важливий меседж: до кінця наступного опалювального сезону ніяких змін тарифів не буде. Ми це задекларували, ми це будемо дотримуватися. Це важливо. Люди повинні бути впевнені, що спокійно пройдуть цю зиму», – зазначив Шмигаль.

При цьому, за його словами, зимовий період буде непростим.

«Про це говорять не тільки в Україні, про це говорять європейські керівники урядів. Тому, враховуючи війну, враховуючи, як Росія поводиться щодо України і Європи, ми не очікуємо легких рішень і легкого проходження цього опалювального сезону. Хто зараз поспішає переорієнтуватися на альтернативні джерела, хто встигає підготувати і утеплити свої будинки - правильний рух, правильні підходи», – додав прем'єр.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня збільшився розмір соціальних виплат – пенсій, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших. Це пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму, що передбачено Держбюджетом на 2022 рік.

Варто зауважити, що наступне зростання пенсій громадян України заплановане на 1 грудня поточного року.



