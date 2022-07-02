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    Думки вголос

    Українській економіці потрібно переходити в мобілізаційний стан

    • Олексій Кущ

      Фінансовий експерт

    •  glavcom.ua
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    Зима в економіці буде довгою &ndash; дрова доведеться рубати самим - Українській економіці потрібно переходити в мобілізаційний стан
    Зима в економіці буде довгою – дрова доведеться рубати самим

    Потрібно діяти у парадигмі «все для фронту, все для перемоги»

    Мовою оригіналу

    Начиная с марта я написал ряд статей про мобилизационную модель экономики.

    Среди основных положений которой, отметил следующее:

    1. Государственная гарантия работы.

    2. Вовлечение МСБ в госзаказ.

    3. Размещение госзаказа на предприятиях в зоне военного риска (восток, центр) как гарантия сбыта продукции.

    Отмечу, что только при таких условиях бизнес будет продолжать работать, как, например, в Чернигове, где во время боевых действий государство полностью выкупало продукцию пищевых предприятий и раздавала ее населению.

    Нам нужен пояс компаний в системе госзаказа на востоке и в центре.

    4. Расконсервирование брошенных собственниками предприятий и введение на них временной администрации представителями местной власти и трудового коллектива.

    5. Отход от принципа получения прибыли на предприятиях критической инфраструктуры и снабжения.

    За четыре месяца наше правительство в данном направлении не сделало НИЧЕГО.

    Или почти ничего – кроме упомянутого эпизода в Чернигове, согласно моей модели.

    Ряд моих предложений, как-то расконсервация брошенных предприятий, вызвал у нас настоящую бурю в стакане воды.

    И вот новость.

    В РФ приняли ряд правительственных решений о введении формата мобилизационной экономики, в которых как под копирку повторили все мои идеи: расконсервация предприятий, гарантия госзаказа и т.д.

    В общем, действия в парадигме «все для фронта, все для победы».

    Можно, конечно, наивно решить, что в Москве кто-то прочитал мои статьи...

    Но тут скорее работает общее поле правильных решений в схожей ситуации.

    Нужно просто включить мозг.

    Конечно, до соплей обидно, когда твои идеи не восстребованы в твоей стране.

    Зато схожие идеи применяют для усиления войны против нас же самих.

    Я думаю, с нашим правительством сыграла злую шутку западная помощь.

    Они решили: зачем нам париться с мобилизационной моделью экономики, если деньги и так дадут.

    Зачем закупать йогурты на предприятиях центра и востока и раздавать детям беженцев, если можно получить их в пакете гуманитарной помощи.

    Внешние костыли атрофируют систему принятия быстрых решений.

    А РФ оказалась в изоляции, ей никто не помогает.

    Но это и формирует ее внутренний тонус, заставляет эволюционировать и принимать нужные решения.

    Россия готовит себя к длительной войне и надеется лишь на внутренний потенциал.

    А нам нужно не просто ждать, пока санкции разрушат экономику РФ и западная помощь поможет нам победить, но и самим формировать эффективный внутренний экономический и трудовой фронт.

    Зима в экономике будет долгой и дрова для согрева придется рубить самим.

    Изменись или уйди.

    Такой лозунг должен висеть в кабинете каждого нашего министра.

    А наша экономика или перейдет в состояние мобилизационной или не доживет до окончания войны.

    Противостояние будет длительным и тот, кто рассчитывает победить лишь за счет внешней помощи – или дурак, или очень наивный человек.

    Хотя в условиях войны, такие определения синонимичны.

    Джерело: блог Олексія Куща

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    Теги: росія окупанти економіка війна Україна окупація #stoprussia
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    Українській економіці потрібно переходити в мобілізаційний стан