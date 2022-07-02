Українській економіці потрібно переходити в мобілізаційний стан
Потрібно діяти у парадигмі «все для фронту, все для перемоги»
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Начиная с марта я написал ряд статей про мобилизационную модель экономики.
Среди основных положений которой, отметил следующее:
1. Государственная гарантия работы.
2. Вовлечение МСБ в госзаказ.
3. Размещение госзаказа на предприятиях в зоне военного риска (восток, центр) как гарантия сбыта продукции.
Отмечу, что только при таких условиях бизнес будет продолжать работать, как, например, в Чернигове, где во время боевых действий государство полностью выкупало продукцию пищевых предприятий и раздавала ее населению.
Нам нужен пояс компаний в системе госзаказа на востоке и в центре.
4. Расконсервирование брошенных собственниками предприятий и введение на них временной администрации представителями местной власти и трудового коллектива.
5. Отход от принципа получения прибыли на предприятиях критической инфраструктуры и снабжения.
За четыре месяца наше правительство в данном направлении не сделало НИЧЕГО.
Или почти ничего – кроме упомянутого эпизода в Чернигове, согласно моей модели.
Ряд моих предложений, как-то расконсервация брошенных предприятий, вызвал у нас настоящую бурю в стакане воды.
И вот новость.
В РФ приняли ряд правительственных решений о введении формата мобилизационной экономики, в которых как под копирку повторили все мои идеи: расконсервация предприятий, гарантия госзаказа и т.д.
В общем, действия в парадигме «все для фронта, все для победы».
Можно, конечно, наивно решить, что в Москве кто-то прочитал мои статьи...
Но тут скорее работает общее поле правильных решений в схожей ситуации.
Нужно просто включить мозг.
Конечно, до соплей обидно, когда твои идеи не восстребованы в твоей стране.
Зато схожие идеи применяют для усиления войны против нас же самих.
Я думаю, с нашим правительством сыграла злую шутку западная помощь.
Они решили: зачем нам париться с мобилизационной моделью экономики, если деньги и так дадут.
Зачем закупать йогурты на предприятиях центра и востока и раздавать детям беженцев, если можно получить их в пакете гуманитарной помощи.
Внешние костыли атрофируют систему принятия быстрых решений.
А РФ оказалась в изоляции, ей никто не помогает.
Но это и формирует ее внутренний тонус, заставляет эволюционировать и принимать нужные решения.
Россия готовит себя к длительной войне и надеется лишь на внутренний потенциал.
А нам нужно не просто ждать, пока санкции разрушат экономику РФ и западная помощь поможет нам победить, но и самим формировать эффективный внутренний экономический и трудовой фронт.
Зима в экономике будет долгой и дрова для согрева придется рубить самим.
Изменись или уйди.
Такой лозунг должен висеть в кабинете каждого нашего министра.
А наша экономика или перейдет в состояние мобилизационной или не доживет до окончания войны.
Противостояние будет длительным и тот, кто рассчитывает победить лишь за счет внешней помощи – или дурак, или очень наивный человек.
Хотя в условиях войны, такие определения синонимичны.
Джерело: блог Олексія Куща