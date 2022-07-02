Українській економіці потрібно переходити в мобілізаційний стан

Зима в економіці буде довгою – дрова доведеться рубати самим

Потрібно діяти у парадигмі «все для фронту, все для перемоги»

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Начиная с марта я написал ряд статей про мобилизационную модель экономики.

Среди основных положений которой, отметил следующее:

1. Государственная гарантия работы.

2. Вовлечение МСБ в госзаказ.

3. Размещение госзаказа на предприятиях в зоне военного риска (восток, центр) как гарантия сбыта продукции.

Отмечу, что только при таких условиях бизнес будет продолжать работать, как, например, в Чернигове, где во время боевых действий государство полностью выкупало продукцию пищевых предприятий и раздавала ее населению.

Нам нужен пояс компаний в системе госзаказа на востоке и в центре.

4. Расконсервирование брошенных собственниками предприятий и введение на них временной администрации представителями местной власти и трудового коллектива.

5. Отход от принципа получения прибыли на предприятиях критической инфраструктуры и снабжения.

За четыре месяца наше правительство в данном направлении не сделало НИЧЕГО.

Или почти ничего – кроме упомянутого эпизода в Чернигове, согласно моей модели.

Ряд моих предложений, как-то расконсервация брошенных предприятий, вызвал у нас настоящую бурю в стакане воды.

И вот новость.

В РФ приняли ряд правительственных решений о введении формата мобилизационной экономики, в которых как под копирку повторили все мои идеи: расконсервация предприятий, гарантия госзаказа и т.д.

В общем, действия в парадигме «все для фронта, все для победы».

Можно, конечно, наивно решить, что в Москве кто-то прочитал мои статьи...

Но тут скорее работает общее поле правильных решений в схожей ситуации.

Нужно просто включить мозг.

Конечно, до соплей обидно, когда твои идеи не восстребованы в твоей стране.

Зато схожие идеи применяют для усиления войны против нас же самих.

Я думаю, с нашим правительством сыграла злую шутку западная помощь.

Они решили: зачем нам париться с мобилизационной моделью экономики, если деньги и так дадут.

Зачем закупать йогурты на предприятиях центра и востока и раздавать детям беженцев, если можно получить их в пакете гуманитарной помощи.

Внешние костыли атрофируют систему принятия быстрых решений.

А РФ оказалась в изоляции, ей никто не помогает.

Но это и формирует ее внутренний тонус, заставляет эволюционировать и принимать нужные решения.

Россия готовит себя к длительной войне и надеется лишь на внутренний потенциал.

А нам нужно не просто ждать, пока санкции разрушат экономику РФ и западная помощь поможет нам победить, но и самим формировать эффективный внутренний экономический и трудовой фронт.

Зима в экономике будет долгой и дрова для согрева придется рубить самим.

Изменись или уйди.

Такой лозунг должен висеть в кабинете каждого нашего министра.

А наша экономика или перейдет в состояние мобилизационной или не доживет до окончания войны.

Противостояние будет длительным и тот, кто рассчитывает победить лишь за счет внешней помощи – или дурак, или очень наивный человек.

Хотя в условиях войны, такие определения синонимичны.

Джерело: блог Олексія Куща

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