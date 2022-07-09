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    Думки вголос

    В Україні панує не закон, а вибіркове правозастосування

    • Олексій Кущ

      Фінансовий експерт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Потрібен принцип &ndash; приймаємо новий закон, але паралельно припиняємо дію 2-3 застарілих - В Україні панує не закон, а вибіркове правозастосування
    Потрібен принцип – приймаємо новий закон, але паралельно припиняємо дію 2-3 застарілих

    Завдання майбутнього парламенту – провести інвентаризацію всього ухваленого за 30 років

    Мовою оригіналу

    Ситуация с запретом перемещения военнообязанных лиц с отсылкой на закон 1992 года, на самом деле обнажила одну важную проблему.

    Которую стоит рассмотреть намного шире, чем данная ситуация, в рамках всей правовой системы.

    У нас главенствует не закон, а избирательное правоприменение.

    Не буква, а желание или нежелание задействовать ту или иную норму.

    Есть куча «спящих» норм. О них то забывают, то вспоминают. Когда выгодно власти.

    За 30 лет у нас напринимали такое количество законодательного спама, что если применить все законы, можно посадить полстраны.

    Задача будущего парламента – провести инвентаризацию всего принятого за 30 лет и максимально сократить количество действующих законодательных актов.

    Ведь каждый созыв увеличивает правовое поле на тысячи единиц.

    Подходим к правовому блекауту.

    Нужен принцип – принимаем новый закон, параллельно прекращая действие 2-3 устаревших.

    Джерело: блог Олексія Куща

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна закон Україна окупація #stoprussia
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    В Україні панує не закон, а вибіркове правозастосування