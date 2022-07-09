В Україні панує не закон, а вибіркове правозастосування

Завдання майбутнього парламенту – провести інвентаризацію всього ухваленого за 30 років

Мовою оригіналу

Ситуация с запретом перемещения военнообязанных лиц с отсылкой на закон 1992 года, на самом деле обнажила одну важную проблему.

Которую стоит рассмотреть намного шире, чем данная ситуация, в рамках всей правовой системы.

У нас главенствует не закон, а избирательное правоприменение.

Не буква, а желание или нежелание задействовать ту или иную норму.

Есть куча «спящих» норм. О них то забывают, то вспоминают. Когда выгодно власти.

За 30 лет у нас напринимали такое количество законодательного спама, что если применить все законы, можно посадить полстраны.

Задача будущего парламента – провести инвентаризацию всего принятого за 30 лет и максимально сократить количество действующих законодательных актов.

Ведь каждый созыв увеличивает правовое поле на тысячи единиц.

Подходим к правовому блекауту.

Нужен принцип – принимаем новый закон, параллельно прекращая действие 2-3 устаревших.

Джерело: блог Олексія Куща

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.