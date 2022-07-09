В Україні панує не закон, а вибіркове правозастосування
Завдання майбутнього парламенту – провести інвентаризацію всього ухваленого за 30 років
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Ситуация с запретом перемещения военнообязанных лиц с отсылкой на закон 1992 года, на самом деле обнажила одну важную проблему.
Которую стоит рассмотреть намного шире, чем данная ситуация, в рамках всей правовой системы.
У нас главенствует не закон, а избирательное правоприменение.
Не буква, а желание или нежелание задействовать ту или иную норму.
Есть куча «спящих» норм. О них то забывают, то вспоминают. Когда выгодно власти.
За 30 лет у нас напринимали такое количество законодательного спама, что если применить все законы, можно посадить полстраны.
Задача будущего парламента – провести инвентаризацию всего принятого за 30 лет и максимально сократить количество действующих законодательных актов.
Ведь каждый созыв увеличивает правовое поле на тысячи единиц.
Подходим к правовому блекауту.
Нужен принцип – принимаем новый закон, параллельно прекращая действие 2-3 устаревших.
Джерело: блог Олексія Куща