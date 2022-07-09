Зберегти генофонд. Відома волонтерка звернулася до військових із незвичним проханням

Війна затягується, втрати ростуть, тому українцям слід подбати про майбутнє

Відома волонтерка Маруся Звіробій звернулася із незвичним проханням до військових. Так, за її словами, через бойові дії гине чимало молодих людей, котрі ще не встигли стати батьками. Тим часом, війна затягується, втрати ростуть, тому українцям слід подбати про генофонд.

На своїй сторінці у Facebook Маруся Звіробій поділилася посиланням на клініку репродуктивного здоров’я, та зауважила – воякам слід здавати не лише кров.

«Ми несемо шалені, в найближчі десятиліття непоправні втрати. Доведеться мислити категоріями більш глобальними, аби відповідально поставитись до збереження нації. Адже найсміливіші пішли ризикувати першими, найвідповідальніші, розумні, з найвищим рівнем достоїнства. Я не хочу, щоб множилось лише те, що пузо за пивом в тилу чухає, від воєнкомів ховаючись та за кордон тікаючи. Вони розплодять малоросів, які тягнутимуть війну на нашу землю вічно! Краще б нам бог дав дітей від таких батьків, як Роман Ратушний чи як наш побратим Сергій Абросімов чи наша Марійка Власюк, якій не судилося стати мамою. Бо воля, сила, міць українського народу в генах все одно є!», – написала волонтерка.

Нагадаємо, на сході України в бою з російськими окупантами загинув 33-річний командир взводу ЗСУ Євген Олефіренко з позивним «Елвіс». Життя воїна-героя обірвалося 7 липня.

Також у боях під Донецьком загинув український борець греко-римського стилю Ігор Пастух.

Крім того, у вівторок, 28 червня, український гравець в американський футбол Ярослав Мохонко загинув у бою під Бахмутом на Донеччині.