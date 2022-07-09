В Одесі «військовий» накинувся на продавця за українську мову (відео)

Українофоб заявив україномовному продавцю, що Одеса це не Україна

Чоловік заявив, що Одеса – це не Україна

У одній із одеських крамниць відвідувач обурився, що його обслуговують українською мовою, і влаштував скандал. Відео інциденту уже з’явилося у соцмережах та месенджерах.

У відповідь продавець, який виявився уродженцем іншого південного міста, Херсона, викликав поліцію.

Українофоб заявив, що він військовий, але жодних доказів цього не надав.

Також чоловік заявив, що Одеса – це не Україна, а українською продавець нехай розмовляє у рідному Херсоні.

Коли продавець відмовився його обслуговувати через агресивну поведінку на мовному ґрунті, відвідувач прикинувся глухонімим.

Нагадаємо, ще у березні абсолютна більшість українців (83%) висловилася за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні.