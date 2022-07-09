В Одесі «військовий» накинувся на продавця за українську мову (відео)
Чоловік заявив, що Одеса – це не Україна
У одній із одеських крамниць відвідувач обурився, що його обслуговують українською мовою, і влаштував скандал. Відео інциденту уже з’явилося у соцмережах та месенджерах.
У відповідь продавець, який виявився уродженцем іншого південного міста, Херсона, викликав поліцію.
Українофоб заявив, що він військовий, але жодних доказів цього не надав.
Також чоловік заявив, що Одеса – це не Україна, а українською продавець нехай розмовляє у рідному Херсоні.
Коли продавець відмовився його обслуговувати через агресивну поведінку на мовному ґрунті, відвідувач прикинувся глухонімим.
Нагадаємо, ще у березні абсолютна більшість українців (83%) висловилася за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні.