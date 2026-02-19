Троє російських військових у Куп’янську здалися в полон онлайн

Начальник розвідки БТГ «Хартія» дистанційно інструктував окупантів, як безпечно вийти до позицій ЗСУ

У Куп’янську троє російських військових добровільно здалися в полон українським захисникам, скориставшись чат-ботом «Хочу жити». Виведення окупантів із міста координував начальник розвідки батальйонної тактичної групи «Хартія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу корпусу «Хартія» та проєкт «Хочу жити».

За їхніми даними, до чат-бота звернулися троє російських військових, які переховувалися у Куп’янську.

У повідомленні зазначається, що росіяни перебували фактично навпроти позицій українських нацгвардійців, а їх пересування навіть фіксували безпілотники. Начальник розвідки БТГ «Хартії» встановив із ними зв’язок і особисто пояснював, як і коли виходити, щоб уникнути загибелі у зруйнованому місті.

За даними військових, один із піхотинців близько шести місяців брав участь в інфільтраційних діях російських сил у Куп’янську. Через відсутність забезпечення і підтримки з боку командування він вирішив добровільно здатися у полон.

Під час допиту військовополонений розповів, що пішов служити, аби йому списали штраф і борг. «Я прийшов зі строкової служби. Поки я шукав роботу, близько шести-семи місяців, я гуляв, більше робити було нічого. І був день, проводжали когось в армію на строкову службу. Ми напились, цілий день прогуляли, пропили. Наступив вечір, ми побилися в центрі міста. Я побився з чотирма людьми, у них зняли побої, у всіх середньої тяжкості ушкодження. Вони написали на мене чотири заяви. Суддя виніс вирок – три роки інтернату, куди приходиш, відпрацюєш штраф», – заявив він. За словами полоненого, попри обіцянки, штраф і борг йому так і не списали.

Проєкт «Хочу жити» створений для прийому звернень російських військових, які бажають добровільно скласти зброю та здатися у полон Збройним силам України. Через спеціальний чат-бот окупанти можуть отримати інструкції щодо безпечної здачі та гарантій відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

До слова, дрони, які змінюють перебіг війни, уже стали головною тенденцією 2026 року. Йдеться про НРК – наземні роботизовані комплекси. У Силах оборони показали новинку автопарку, яка здатна фактично замінити піхотинця: робот самостійно розпізнає рух навколо себе та за командою оператора відкриває вогонь. Саме такий дрон 157-ї механізованої бригади днями взяв у полон групу російських солдатів на Запорізькому напрямку.