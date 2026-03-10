США виходять з іранської авантюри. Але чи зупиниться Тегеран?

Час фіксувати збитки

А тепер про ситуацію на літеру Х. Мова про хронологію або час проміжних підсумків.

Контури Великої угоди були лише намічені в Анкориджі. Моделювання цієї дипломатичної конструкції за непрямими ознаками:

Збагачений уран з Ірану передається «на зберігання» РФ, а Іран бере на себе зобов'язання зупинити подальші роботи за ядерною програмою.

Паралельно укладається мирна угода про зупинку війни в Україні з набором відомих компромісів. Велика угода, як відомо, так і не відбулася.

Щодо Ірану – внаслідок позиції Ізраїлю, який хоче «на повну» використовувати хронологічну «сумісність» республіканського політичного циклу в США і праворадикального політичного циклу в Ізраїлі.

Така «сумісність» – рідкість: стільки дров наламати можна, голова йде обертом. Тому Велика угода легким рухом руки перетворилася на... Велику війну на Близькому Сході, яку ніхто в США не підтримує, крім групи християнських сіоністів на кшталт Майка Хаккабі.

9 березня Трамп несподівано зателефонував Путіну. Дзвінок відбувся буквально через пару днів після переговорів Трампа з лідерами курдських партій, які завершилися нічим.

Президент Азербайджану Алієв привітав сина Хаменеї з обранням в.о. верховного аятоли (справжній поки що залишається «під спудом»).

Міністр фінансів США Бессент зустрічається в Парижі на саміті з мирного ядерного розвитку з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном. Схоже, що Велика війна знову починає, як змія, згортатися в клубок Великої угоди.

США виходять з війни з Іраном, точніше з іранської авантюри. Не знаю, як Ізраїлю вдалося переконати Трампа в успішності цього дійства, але, думаю, Трамп вже усвідомив всю катастрофічність цього рішення.

Час фіксувати збитки. Якийсь час Ізраїль ще буде розвивати логіку інерції війни, але це вже саме інерція.

Тепер питання в тому, чи зупиниться Іран? Це залежить від того, який сигнал дасть Тегерану Пекін. Поки що цей раунд явно за Китаєм. Китай продемонстрував, що він є стабільним геополітичним кластером, не схильним до різких імпульсивних рухів.

Навпаки, США продемонстрували невластиву їх респектабельності поспішність і непродуманість дій. Особливо здивувала реакція США на запити «молодшого партнера». Вашингтон повинен терміново продемонструвати світу, що він «виляє хвостом», а не навпаки.