«Це «ахіллесова п'ята» нацбезпеки». Залужний пояснив, яке слабке місце Росія знайшла в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець

Залужний назвав енергетику ключовою вразливістю України у війні
Йдеться про вразливість централізованої енергосистеми та необхідність переходу до децентралізованої моделі генерації

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що енергетична інфраструктура стала однією з головних цілей під час російського вторгнення, оскільки удари по ній безпосередньо впливають на економіку та національну безпеку країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Залужного «Українській правді».

За словами Залужного, війна проти України має характер виснаження і спрямована не лише проти військових можливостей, а й проти економічного потенціалу держави. «Говорячи про жорстоку війну на виснаження в Україні, звісно потрібно згадати, що це війна проти економічних можливостей. Найуразливішою ланкою цієї економіки виявилася енергетика.», – зазначив він.

Вразливість централізованої енергосистеми

Експосадовець підкреслив, що українська енергетична система історично будувалася за централізованою моделлю з великими електростанціями та єдиною мережею, яка з’єднує регіони. На його думку, така архітектура виявилася особливо вразливою до цілеспрямованих ударів.

«Енергетична інфраструктура в Україні традиційно будувалася за централізованою моделлю: великі електростанції та єдина мережа, що з'єднують регіони. Однак ця війна чітко показала, що така система вразлива до цілеспрямованих ударів», – сказав Залужний.

Енергетика як «ахіллесова п’ята» нацбезпеки

Він зазначив, що удари по електростанціях і мережах стали одним із ключових інструментів ведення війни. Залужний також підкреслив, що централізовані об’єкти – теплові, гідро- та атомні електростанції, а також лінії електропередач – під час війни перетворюються на «ахіллесову п’яту» національної безпеки.

«Якщо ворог знищує кілька ключових вузлів, цілі регіони занурюються в темряву. Отже, енергетична безпека нерозривно пов'язана не тільки зі стійкістю економіки під час війни, а й стає частиною національної безпеки», – заявив він.

Стабілізація фронту та захист критичної інфраструктури

Окремо дипломат звернув увагу на необхідність стабілізації лінії бойового зіткнення та захисту критичної інфраструктури. «Друге надважливе завдання полягає у стабілізації лінії бойового зіткнення та захисту критичних об'єктів та інфраструктури», – сказав він, зазначивши, що військові дії використовуються також як інструмент тиску на міжнародних партнерів та фактор залякування.

Децентралізація енергетики

На думку Залужного, одним із ключових напрямів майбутньої відбудови має стати децентралізація енергетики. Йдеться про розвиток розподіленої генерації, коли електроенергія та тепло виробляються ближче до споживача за рахунок місцевих електростанцій, відновлюваних джерел та мікромереж.

Він наголосив, що така модель підвищує стійкість енергосистеми до ударів і може стати одним із ключових факторів виживання країни. «Головний висновок полягає в тому, що енергетична система стала новим фронтом у війні, а її стабільність визначає результат протистояння», – зазначив дипломат. Також він припустив, що процес відбудови варто починати вже зараз, не чекаючи на можливі домовленості про припинення війни.

До слова, раніше Валерій Залужний зазначив, що досвід як Росії, так і України свідчить про те, що традиційний підхід до мобілізації в умовах сучасної війни вже повністю себе вичерпав.

Теги: Валерій Залужний Україна енергетика

