Вимагання комісії за «пошкоджені купюри» в обмінниках – прояв мережевої корупції
Національний банк України має не лише листи писати дрібним почерком
Чому вимагання комісії за так звані «зношені купюри» в українських обмінних пунктах – суцільна маніпуляція та прояв мережевої корупції в масштабах всієї країни?
Справа в тому, що вилучення зношених банкнот за комісію має відбуватися за правилами у рамках такої операції як банківське інкасо валюти.
Тобто ви здаєте у банк зношену валюту, банк чи фінкомпанія передає вам гривневий еквівалент, але саму купюру вилучає з обігу і відправляє на обмін за кордон.
Звичайно, класичне інкасо – це вилучення купюри, обмін її на нову, передача нової купюри клієнту, а потім, за бажанням, обмін її на гривню.
Але зазвичай, все відбувається простіше: клієнт здав зношену купюру і отримав гривню, сплативши комісію.
Ключова ознака валютного інкасо – вилучення зношеної купюри з обігу та її обмін на нову.
Саме за це і справляється комісія.
Тобто має виникнути законна підстава для сплати комісії, інакше комісія нараховується за «повітря».
Адже якщо валюта не вилучається з обігу, то нарахування комісії є незаконним.
Але обмінні пункти, які почали масово вимагати комісії за «зношені» банкноти, переважно долари, нікуди їх не відправляють і на нові купюри не обмінюють.
А повертають знову в обіг, переважно у тіньовий.
Забираючи собі з обігу 10-30% рентного заробітку.
Звичайно, що це змова.
І Національний банк України має не лише листи писати дрібним почерком, але просто взяти і відкликати пару ліцензій у фінансових компаній на операції з готівковою валютою.
Не хочуть брати долари, нехай кредити видають.
Ну а поки є проміжні результати.
Після публікацій та ефірів, в тому числі з моєю участю, відновився прийом доларів у терміналах Приватбанку (поповнення рахунку).
Які, до речі, відімкнули одночасно із масовою змовою щодо банкнотних комісій.
Дуже дивний збіг.
Мережевий характер корупції – це те, з чим зіткнуться справжні борці з корупцією в Україні.
Якщо такі у нас колись з'являться.
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