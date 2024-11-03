Зворотний бік цифровізації та штучного інтелекту

«Відвідуваність бібліотек зараз різко впала, всі думають, що Гугл може замінити роботу з книгами»

Відразу скажу: я не ретроград, і завжди виступав за технологізацію процесу освіти.

Але кожен процес має свої крайнощі.

Коли я навчався у школі, масово з'явилися калькулятори і значна частина моїх знайомих розучилася ділити у стовпчик та множити.

Звичайно, не в моєму класі, тому що я навчався в математичному, але серед знайомих, втрата навички ділити і множити була масовою.

Адже розподіл «в стовпчик» – це не просто механічна дія, а й розвиток частини мозку, що відповідає за точні науки.

Коли з'явився Гугл, значна частина студентів втратила здатність працювати з першоджерелами та знаходити необхідну інформацію у бібліотеках.

Адже бібліотека – це «книжкова соціалізація».

Будучи студентом, я мав абонемент у всі основні бібліотеки Києва, тому що роботу з книгами у пошуку потрібної інформації ні з чим не порівняти.

Відвідуваність бібліотек зараз різко впала, всі думають, що Гугл може замінити роботу з книгами.

Останнім часом, звернув увагу, що на різних ефірах, люди молодші за мене під час дискусії постійно «гуглять» для пошуку інформації та аргументів.

Але це ж дуже поверхово – хапатися за перше посилання, що трапилося, і думати, що це замінить реальні знання.

Я, наприклад, ніколи не користуюся телефоном під час ефірів – мій гугл у мене в голові, тому що я спираюся на впорядковану систему знань та перевірену інформацію.

Далі – штучний інтелект (ШІ).

Багато студентів, з якими доводиться спілкуватися, втрачають здатність працювати з текстами та аналізувати їхню логічну структуру.

Одна з причин – повальне захоплення ШІ.

Але одна річ, коли вчений залучив ШІ у теоретичному розділі своєї роботи – «аналіз попередніх теорій» і зовсім інша – коли студент за допомогою ШІ напише дипломну роботу.

Все це може призвести до розколу системи освіти та її якості.

Для більшості – рівень «церковно-парафіяльної школи». Не за кількістю років навчання (тривалий термін навчання у сучасній школі – це більше фактор соціалізації), а за рівнем освіти.

І складніша освіта для обраних. З поділом у стовпчик, роботою в бібліотеках та самостійною роботою з текстами. Коли технологізація освіти та науки є способом розвитку, а не інструментом спрощення.