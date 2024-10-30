Темпи наступу росіян зросли, але вони все одно просуваються повільно – ISW

За оцінками ISW, у березні 2022 року російські війська просувалися зі швидкісю майже у 90 разів більшою, ніж тепер

Останнім часом російські війська досягають успіхів на сході України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на зростання наступальних темпів росіян в Україні, проте, на думку експертів, ці темпи залишаються повільними і є відповідними позиційній війні.

«Темпи російського просування в Україні за останні тижні зросли, але залишаються повільними і відповідають швидше позиційній війні, ніж швидким механізованим маневрам, що підкреслює, наскільки загалом застійним було російське просування після понад двох з половиною років війни», – сказано у звіті.

Аналітики зазначають, що нещодавні західні повідомлення, які пов'язують темпи російського просування у вересні 2024 року з російським просуванням на початку війни, вкрай оманливі.

За оцінками ISW, у березні 2022 року російські війська просувалися зі середньою швидкістю 1265 квадратних кілометрів на день – майже в 90 разів більше, ніж приблизно 14 квадратних кілометрів, які, за підрахунками експертів, російські війська просувалися за день у вересні 2024 року.

«Швидке просування російських військ вглиб української території, включно з тимчасовим захопленням значної частини Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей, було характерним для першого місяця повномасштабного російського вторгнення, тоді як останнім часом російські наступальні дії характеризуються невеликими, локальними, тактичними успіхами», – вважають аналітики.

Експерти додають, що останнім часом російські війська досягають успіхів на сході України, але порівняння цих успіхів з початковим глибоким проникненням російських військ в Україну на початку війни вводить в оману щодо цих останніх досягнень.

«Наприклад, станом на 1 жовтня 2024 року російські війська захопили населений пункт Вугледар, продовжують просуватися на північ і північний захід від Вугледара, а також досягли значних тактичних успіхів у Селидовому (на південний схід від Покровська) та поблизу нього протягом останнього тижня.

Ці відповідні успіхи є тактично важливими, але не відображають загального збільшення темпів просування російських військ по всій лінії фронту, значна частина якої залишається відносно нерухомою, а також не перевищують на два порядки темпів просування російських військ на першому етапі війни», – ідеться у звіті.

На думку фахівців, нинішні темпи просування російських військ швидше узгоджуються з нещодавньою оцінкою ISW, що російське командування, ймовірно, наказало своїм військам значно збільшити темпи механізованих атак на всій території бойових дій до повного настання болотистості.

Ключові висновки ISW за 29 жовтня:

Темпи російського просування в Україні за останні тижні зросли, але залишаються повільними і відповідають швидше позиційній війні, ніж швидким механізованим маневрам, що підкреслює, наскільки загалом застійними були російські наступальні дії після більш ніж двох з половиною років війни.

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