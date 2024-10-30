Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Темпи наступу росіян зросли, але вони все одно просуваються повільно – ISW

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Темпи наступу росіян зросли, але вони все одно просуваються повільно – ISW
За оцінками ISW, у березні 2022 року російські війська просувалися зі швидкісю майже у 90 разів більшою, ніж тепер
фото з відкритих джерел

Останнім часом російські війська досягають успіхів на сході України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на зростання наступальних темпів росіян в Україні, проте, на думку експертів, ці темпи залишаються повільними і є відповідними позиційній війні.

«Темпи російського просування в Україні за останні тижні зросли, але залишаються повільними і відповідають швидше позиційній війні, ніж швидким механізованим маневрам, що підкреслює, наскільки загалом застійним було російське просування після понад двох з половиною років війни», – сказано у звіті.

Аналітики зазначають, що нещодавні західні повідомлення, які пов'язують темпи російського просування у вересні 2024 року з російським просуванням на початку війни, вкрай оманливі.

За оцінками ISW, у березні 2022 року російські війська просувалися зі середньою швидкістю 1265 квадратних кілометрів на день – майже в 90 разів більше, ніж приблизно 14 квадратних кілометрів, які, за підрахунками експертів, російські війська просувалися за день у вересні 2024 року.

«Швидке просування російських військ вглиб української території, включно з тимчасовим захопленням значної частини Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей, було характерним для першого місяця повномасштабного російського вторгнення, тоді як останнім часом російські наступальні дії характеризуються невеликими, локальними, тактичними успіхами», – вважають аналітики.

Експерти додають, що останнім часом російські війська досягають успіхів на сході України, але порівняння цих успіхів з початковим глибоким проникненням російських військ в Україну на початку війни вводить в оману щодо цих останніх досягнень.

«Наприклад, станом на 1 жовтня 2024 року російські війська захопили населений пункт Вугледар, продовжують просуватися на північ і північний захід від Вугледара, а також досягли значних тактичних успіхів у Селидовому (на південний схід від Покровська) та поблизу нього протягом останнього тижня.

Ці відповідні успіхи є тактично важливими, але не відображають загального збільшення темпів просування російських військ по всій лінії фронту, значна частина якої залишається відносно нерухомою, а також не перевищують на два порядки темпів просування російських військ на першому етапі війни», – ідеться у звіті.

На думку фахівців, нинішні темпи просування російських військ швидше узгоджуються з нещодавньою оцінкою ISW, що російське командування, ймовірно, наказало своїм військам значно збільшити темпи механізованих атак на всій території бойових дій до повного настання болотистості.

Ключові висновки ISW за 29 жовтня:

  • Темпи російського просування в Україні за останні тижні зросли, але залишаються повільними і відповідають швидше позиційній війні, ніж швидким механізованим маневрам, що підкреслює, наскільки загалом застійними були російські наступальні дії після більш ніж двох з половиною років війни.
  • Путін спробував використати щорічні російські навчання з ядерного стримування для подальшого поширення шаблонних інформаційних приводів щодо «брязкання ядерною зброєю», маючи на меті вплинути на прийняття рішень на Заході.
  • Нещодавні російські соціологічні опитування свідчать про те, що внутрішня підтримка місцевих органів влади в Росії дещо знизилася за останній рік, найімовірніше, у відповідь на посилення криптомобілізаційних зусиль на регіональному рівні.
  • Російські посадовці і так звані військові блогери проводять інформаційні операції, які неправдиво відображують мирні та законні протести грузинської опозиції проти встановлення результатів парламентських виборів 26 жовтня як незаконний державний переворот, спонсорований Заходом та Україною.
  • Грузинські протести були мирними і законними – далекими від російських заяв про незаконний державний переворот.
  • Ці узгоджені зусилля Росії з безпідставної дискредитації грузинської прозахідної опозиції і громадянського суспільства є частиною загальної тактики Кремля, спрямованої на те, щоб представити законні й обґрунтовані вимоги прозахідних політичних сил на пострадянському просторі як нелегітимні та насильницькі.
  • Нещодавно українські війська просунулися у Торецьку, а російські війська – поблизу Куп'янська, Покровська, Курахового та на південний захід від Донецька.
  • Міністерство оборони Росії продовжує покладатися на російських ув'язнених для заміни виснажених російських підрозділів на фронті.

Нагадаємо, на півдні України Росія зосередила близько 200 тис. військових. Однак наступальних угрупувань окупанти не створили.

Також Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію поблизу села Левадне, куди вклинився ворог. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зауважив, що село Левадне розташоване на шляху до населеного пункту Велика Новосілка. Він підкреслив, що «це – важливий вузол на півдні Донецької області, і фактично це кордон з Дніпропетровською областю». 

Читайте також:

Теги: Вугледар ворог навчання переворот військові окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання
Росіяни обстріляли передмістя Харкова: пошкоджені лінії електропередач
3 жовтня, 06:08
США передасть Лівану гумдопомогу
США надають Лівану гуманітарну допомогу на суму $157 млн
5 жовтня, 11:52
Через атаку було поранено троє пасажирів: 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки
Окупанти обстріляли рейсовий автобус на Сумщині: є поранені
5 жовтня, 22:32
Прем'єр Ізраїлю підтвердив ліквідацію наступників Насралли
ЦАХАЛ ліквідував кількох наступників голови «Хезболли» Насралли – Нетаньягу
9 жовтня, 01:18
На Запоріжжі окупанти посилять репресії та перевірки
Росіяни на Запоріжжі під виглядом навчань посилюють репресії – Центр нацспротиву
9 жовтня, 05:30
Володимир Зеленський прогнозує, що якщо війну не завершити наступного року, далі може бути пізно
Або план, або пропав? Тема дня
16 жовтня, 21:51
Кадиров повіджимався на стільцях під час зустрічі в Кремлі (відео)
Кадиров повіджимався на стільцях під час зустрічі в Кремлі (відео)
28 жовтня, 13:16
Джон Кірбі прокоментував відправку північнокорейських військ до Росії
Білий дім підтвердив, що КНДР відправила своїх військових до Росії
24 жовтня, 08:14
У центральній частині району каналу, ймовірно, армія РФ здійснила обмежене просування
Окупанти просунулися в Часовому Яру – британська розвідка
28 жовтня, 12:07

Події в Україні

Темпи наступу росіян зросли, але вони все одно просуваються повільно – ISW
Темпи наступу росіян зросли, але вони все одно просуваються повільно – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
США передадуть Україні 2000 позашляховиків Humvee: як вони допоможуть ЗСУ
США передадуть Україні 2000 позашляховиків Humvee: як вони допоможуть ЗСУ
Україна і Росія ведуть переговори. Financial Times дізналася, про що домовляються
Україна і Росія ведуть переговори. Financial Times дізналася, про що домовляються
Як Україна має реагувати на вторгнення військ КНДР: Байден зробив заяву
Як Україна має реагувати на вторгнення військ КНДР: Байден зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
11K
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
9553
Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ
8144
На Харківщині новоприбулі окупанти вступають у бій самі з собою
3421
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua