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Міністр оборони Росії поїхав в Китай, щоб підтвердити оборонне співробітництво – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Міністр оборони Росії поїхав в Китай, щоб підтвердити оборонне співробітництво – ISW
Бєлоусов полетів на зустріч в Китай
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов прибув до Китайської Народної Республіки

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов зустрівся з міністром оборони КНР Донг Джуном у Пекіні та обговорив роль двостороннього співробітництва у зміцненні відповідних оборонних можливостей кожної держави. Про це повідомляють аналітики ISW.

Донг підкреслив, що Росія та КНР поділяють спільне бажання розвивати військову співпрацю та відкривати нові шляхи для невизначеної спільної оборонної співпраці. 

Зокрема, 14 жовтня Міністерство оборони Росії опублікувало кадри триваючих спільних протичовнових військово-морських навчань Росії та Народно-визвольної армії (НВАК) у північно-західній частині Тихого океану та стверджувало, що загін військово-морських кораблів Росії та НОАК здійснюють спільне патрулювання Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Такі спільні військово-морські навчання є проявами посиленого оборонного співробітництва між Росією та КНР, оскільки кожна сторона може отримати цінні уроки одна від одної під час спільних навчань, покращуючи оперативну сумісність і потенційно формуючи військову доктрину в майбутньому. 

«Російські сили мають досвід відбиття ударів українських автономних морських безпілотників по російській морській і портовій інфраструктурі, і НВАК може сподіватися засвоїти деякі з цих уроків у плануванні можливих майбутніх дій КНР проти Тайваню», – йдеться в повідомленні ISW.

Міністерство оборони Тайваню попередило, що 14 жовтня КНР почала «масові військові навчання» , які оточують Тайвань військовими кораблями, що збіглося з візитом Бєлоусова. 

До слова, Народно-визвольна армія Китаю (НОАК) розпочала навчання навколо Тайваню, під час яких Пекін відпрацює блокаду півострова. Про це повідомив офіційний представник Східної зони бойового командування китайської армії Лі Сі.

Нагадаємо, збройні сили Китаю, Народно-визвольна армія, розпочали чергові військові навчання біля Тайваню 14 жовтня. Пекін називає ці дії попередженням щодо «сепаратистських тенденцій» влади острова.

Також стало відомо, що Китай створив шпигунську мережу, яка нараховує 600 тисяч осіб. Західні країни не мають достатніх ресурсів, щоб ефективно протистояти такій розгалуженій мережі. Про це пишуть аналітики The Wall Street Journal у своєму розслідуванні. 

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Теги: ISW росія армія Китай військові навчання військові навчання Тайвань

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